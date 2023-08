Defesa diz que Daniel Alves está “forte e inteiro” após processo

Cristóbal Martell, advogado do jogador Daniel Alves, afirmou nesta terça-feira (1°) que o brasileiro está “muito forte, inteiro”, após ser processado por crime de agressão sexual por suposto estupro de uma jovem de 23 anos em uma boate de Barcelona.

Martell, junto com a advogada Miraida Puente Wilson, visitou o lateral-direito nesta terça pela manhã na prisão Brians 2 em Sant Esteve Sesrovires, em Barcelona, para preparar sua apresentação desta quarta (2) perante a juíza de instrução. A magistrada o convocou para notificá-lo de sua acusação e dar a ele a oportunidade de voltar a depor, antes de enviar o caso a julgamento.

O advogado, que não quis adiantar se o ex-jogador do Barcelona vai prestar algum tipo de declaração perante a juíza, afirmou que o tem visto “muito bem, como sempre” e que está “muito forte, inteiro”.

Nesta segunda (31), a titular do Tribunal de Instrução nº 15 de Barcelona emitiu uma acusação contra Dani Alves, por um crime de agressão sexual com acesso carnal, e convocou-o para prestar depoimento pela última vez, antes de enviar o caso a julgamento.

QUATRO VERSÕES

Durante a investigação do caso, o jogador apresentou até quatro versões diferentes do que aconteceu no banheiro da boate Sutton na noite de 30 de dezembro do ano passado.

Após a sua detenção, em janeiro, começou afirmando que não conhecia a vítima, depois admitiu que tinha se encontrado com ela no banheiro da boate sem que nada tivesse acontecido entre eles e, finalmente, quando a juíza confrontou suas explicações com as provas biológicas, contou que a jovem tinha feito sexo oral consentido.

Em abril, quando já eram conhecidos os resultados das provas biológicas que encontraram vestígios de sêmen de Daniel Alves nas partes íntimas da vítima, o futebolista voltou a depor perante a juíza de instrução por iniciativa própria.

Dessa vez, admitiu pela primeira vez que teve relações sexuais consentidas com a vítima por via vaginal e afirmou que, na primeira ocasião, tinha mentido para esconder a sua infidelidade de sua esposa.

*EFE

Fonte: Pleno News/ Foto: EFE/José Méndez