Defesa esperava condenação de 50 anos para Mary Hellen, brasileira presa na Tailândia

A defesa de Mary Hellen Coelho, brasileira presa na Tailândia em fevereiro deste ano por tráfico internacional de drogas, disse que acreditava que a jovem seria condenada a 50 anos de prisão. Na quinta-feira (12), porém, os advogados da brasileira foram informados de que a sentença foi de nove anos e seis meses.

– A gente teve uma pena muito positiva, melhor do que a gente esperava. Nós estávamos contando com 50 anos de prisão, mas já tínhamos descartado a pena de morte e a prisão perpétua – afirmou a advogada Kaelly Cavoli Moreira, uma das defensoras de Mary Hellen, ao portal G1.

A defensora informou que, do total de nove anos e seis meses de prisão da condenação, dois anos são por crime civil, e sete anos e seis meses são por crime penal. A defesa ainda ressaltou que, após ter acesso à sentença, será feita a tentativa de extradição de Mary Hellen, para que ela possa cumprir a pena no Brasil.

Porém, as informações sobre a decisão ainda são preliminares. Segundo a advogada, a sentença foi proferida no domingo (8) na Tailândia, mas a embaixada só teria recebido a informação nesta quarta-feira (11). Os advogados, por sua vez, só tomaram conhecimento da sentença na madrugada desta quinta (12) por meio de um email do consulado brasileiro.

SOBRE O CASO

Mary Hellen e um amigo de 27 anos foram presos no dia 14 de fevereiro deste ano, no aeroporto de Bangkok, na Tailândia. Um outro rapaz, de 24 anos, que levava parte das drogas em outro voo, também foi preso ao desembarcar. Os três saíram de Curitiba com a cocaína distribuída nas malas.

O conteúdo das bagagens chamou a atenção de funcionários durante a inspeção do raio-X, e as malas foram revistadas. Mary Hellen e o rapaz levavam nove quilos da droga em um compartimento secreto. Já o jovem de 24 anos levava consigo 6,5 quilos de cocaína.

Fonte: Pleno News

Foto: Reprodução/EPTV