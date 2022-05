Deficiências

Noite de sábado, enfermaria lotada de pacientes, muitos passando mal, enfermeiros correndo com a medicação para aplicar nos doentes, alguns nas macas, outros em cadeiras comuns, outros em pé; improvisos de todo jeito. Foi assim mais um plantão médico no Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti, no bairro do Umarizal em Belém. Nos dois consultórios médicos, os médicos plantonistas tentavam atender a imensa demanda, mas ainda se deparavam com os computadores e impressoras quase enguiçados. Mesmo assim, todos acabaram sendo atendidos, porque a demanda é grande demais de pessoas que procuram o PSM da 14 de março todo dia por 24 horas sem parar.