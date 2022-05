Definidas datas das próximas rodadas para Paysandu e Remo com um RE-PA

Torcedores de Remo e Paysandu já podem conferir a tabela dos próximos compromissos de seus clubes no Campeonato Brasileiro de Futebol Profissional das séries C e D. Ontem, quinta-feira, 26, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela detalhada da 11ª a 16ª rodadas da Série C do Campeonato Brasileiro. Com isso, o RE-PA, únicas equipes paraenses na competição, conheceram os dias, horários e locais das próximas partidas. Inclusive, o clássico entre os dois digantes da região Norte, válido pela 13ª rodada do torneio, já tem data para ocorrer.



O Re-Pa da Série C acontecerá no dia 3 de julho, um domingo, às 17h, no estádio Evandro Almeida, o Baenão, em Belém, com a transmissão da equipe “Titulares do Esporte” da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo”, há 50 anos vendendo mais barato. Esta, por enquanto, será a única partida entre os rivais na Terceirona deste ano, diz a CBF.



A primeira fase da Série C é formada por 20 clubes, que se enfrentam em turno único. Os oitos primeiros colocados se classificam para a segunda fase, em que as equipes serão divididas em dois grupos de quatro. Nesta etapa, os clubes se enfrentam em duelos de ida e volta e os dois primeiros de cada chave garantem o acesso à Série B. Os líderes disputam a final valendo o título da Terceirona.

TABELA

11ª Rodada

19/06 – Remo x Altos – Baenão – 17h

19/06 – Aparecidense x Paysandu – Anibal de Toledo – 19h

12ª Rodada

26/06 – Paysandu x Brasil de Pelotas – Curuzu – 19h

27/06 – Figueirense x Remo – Orlando Scarpelli – 20h

13ª Rodada

03/07 – Remo x Paysandu – Baenão – 17h

14ª Rodada

09/07 – Paysandu x Confiança – Curuzu – 19h

10/07 – Atlético-CE x Remo – Presidente Vargas – 19h

15ª rodada

17/07 – Vitória x Paysandu – Barradão – 16h

17/07 – Remo x ABC – Baenão – 19h

16ª Rodada

23/07 – Paysandu x Figueirense – Curuzu – 19h

23/07 – Botafogo-PB x Remo – Almeidão – 19h

Imagem: Divulgação