Definidas novas estratégias para atender a população com o Bora Belém

Novas estratégias serão implementadas para ampliar o atendimento à população mais vulnerável com o programa da renda cidadã Bora Belém, que já atende cinco mil famílias consideradas de extrema pobreza. A informação é do comitê gestor , que se reuniu na manhã desta sexta-feira, 18, na Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão (Segep). Na oportunidade houve uma avaliação dos cinco meses do programa.



Será feita uma busca ativa integrada dos órgãos municipais no enfrentamento à exclusão social como uma das estratégias para aumentar o alcance do programa Bora Belém. “Essa busca não visa apenas pessoas em vulnerabilidade social, mas também em saúde, educação e moradia. E não somente as que estão cadastradas no CadÚnico”, diz a integrante do comitê gestor do Bora Belém, Márcia Carvalho.



A capacitação e formação profissional de mães já atendidas pelo programa, por meio do projeto Donas de Si, executado pelo Banco do Povo de Belém é outra estratégia. A iniciativa começa pelos bairros do Tapanã e Bengui. Cerca de 60 mulheres já foram selecionadas para participarem do curso de processamento de frutas, produção de geleias doces e salgadas, compotas e licores.

Nesses bairros, o treinamento, dividido em quatro turmas, vai ocorrer de 28 de junho a 23 de julho, em parceria com os serviços de Aprendizagem Rural (Senar) e Industrial (Senai). “Após os 15 dias de curso, as mães estarão aptas a produzirem, mas serão incentivadas a se organizarem coletivamente. Para isso, receberão formação de empreendedorismo”, informa coordenadora do BPB, Georgina Galvão.



Segundo o secretário municipal de Economia, Apolônio Brasileiro, que também participa do comitê gestor do Bora Belém, há alternativas para a venda dos produtos confeccionados por pessoas atendidas pelo projeto Donas de Si. “As trabalhadoras poderão vender seus produtos em feiras e mercados municipais e até em eventos. Elas terão espaço para comercializar e serão incentivadas para isso”, afirmou.



Para o secretário municipal de Planejamento e Gestão, Cláudio Puty, coordenador do comitê gestor do Bora Belém, a avaliação dos cinco meses de existência do programa é positiva. “O Bora Belém avançou e agora estamos integrando ações intersetoriais para ampliar o enfrentamento da extrema pobreza. São ações muito além do auxílio mensal, que vão proporcionar capacitação, formação profissional e empreendedorismo aos beneficiários. Com isso, eles terão oportunidade de renda e trabalho”, explica Puty.