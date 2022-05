Delegação do Bicola já está no RS para encarar o São José pelo Brasileiro da Série C

Faltam dois dias para o jogo, mas a delegação de futebol profissional do Paysandu já embarcou, no início da manhã desta sexta-feira, 13, para Porto Alegre, onde o time vai enfrentar o São José-RS, domingo, 15, pelo Campeonato Brasileiro da Série C. A comissão técnica bicolor convocou 20 atletas.

Ainda em Belém, ontem, quinta-feira, 12, a equipe treinou pelo segundo dia consecutivo em um dos campos sintéticos do Centro Esportivo da Juventude – Ceju, a fim de deixar os jogadores adaptados ao mesmo tipo de grama do palco do jogo, o Estádio Passo d’Areia, local do trabalho de hoje à tarde dos bicolores, que já desembarcaram na capital gaúcha.



Segundo a Agência Paysandu, a última atividade do grupo antes da partida irá ocorrer amanhã, sábado, 14, às 16h, no CT do Grêmio-RS.

Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o meia José Aldo está fora da disputa, assim como o atacante Pipico, que ainda precisa de mais alguns dias de treinos para aprimorar o condicionamento físico, além do meia Gabriel Davis, que não participou de nenhuma movimentação com o elenco. Por outro lado, o atacante Robinho, recuperado de lesão na coxa esquerda, volta a ser opção.

Válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, o confronto entre São José-RS e Paysandu será disputado domingo, 15, às 19h, no Estádio Passo d'Areia



Veja, a seguir, a lista de relacionados:

Goleiros: Elias Curzel e Thiago Coelho;

Zagueiros: Bruno Leonardo, Genílson, Lucas Costa e Marcão;

Laterais: Igor Carvalho, João Paulo, Leandro Silva e Patrick Brey;

Meio-campistas: João Vieira, Mikael, Serginho e Wesley;

Atacantes: Alessandro Vinícius, Danrlei, Marcelinho, Marcelo Toscano, Marlon e Robinho.

Imagens: Jorge Luís Totti/Agência Paysandu