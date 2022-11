Delegação do Pará conquista 3º lugar geral nas Paralimpiadas Escolares 2022

Os paratletas estudantis do Pará levaram o nome do Estado ao pódio das “Paralimpíadas Escolares 2022”, evento encerrado nesta sexta-feira (25). A delegação, formada por alunos e professores de 30 municípios, conquistou o 3° lugar geral, somando 304 pontos. O resultado foi divulgado no início da noite pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), em São Paulo (SP), onde ocorreram as provas desde 22 de novembro. São Paulo conquistou o 1º lugar, e Santa Catarina ficou em 2º. A delegação paraense encerrou a competição com 47 medalhas de ouro, 38 de prata e 35 de bronze.

O Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), reconhece a importância do esporte na formação do cidadão. Com investimentos no setor, o Estado vem se destacando em eventos esportivos nos últimos anos. Na etapa classificatória dos jogos nacionais, em agosto deste ano o Pará ficou em primeiro lugar na etapa Regional Norte e Nordeste, na cidade de Natal (RN). Foram mais de 150 medalhas conquistadas nas provas de atletismo, natação e bocha.

Êxito – Nas Paralimpíadas, os paraenses ganharam 120 medalhas em modalidades como atletismo, badminton, basquete em cadeira de rodas (formato 3×3), bocha, goalball, halterofilismo, judô, natação, taekwondo, tênis de mesa, tênis em cadeira de rodas e vôlei sentado.

Com 17 anos e habilidade na natação, o paratleta Alessandro Ferreira conquistou cinco medalhas na competição, sendo duas de ouro, duas de prata e uma de bronze. “Eu estou muito feliz pela conquista. O treino foi intenso, mas valeu muito a pena. Vou oferecer essas medalhas para minha família e meus técnicos. Foi meu último ano nas Paralimpíadas Escolares, mas saio com muito orgulho”, disse o aluno da Escola Estadual Zacarias de Assunção.

O evento é organizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro. Este ano, as competições ocorreram entre os dias 23 e 25 de novembro (quarta a sexta-feira), reunindo cerca de 1.300 atletas, oriundos de 26 das 27 unidades federativas. Só o Piauí não participou.

Trabalho pela inclusão – O chefe da delegação paraense e coordenador do Núcleo de Esporte e Lazer da Seduc (NEL), Marcley Lima, destacou a importância do desempenho dos paraenses. “Esse é o resultado de um trabalho intenso do governo do Estado em busca da inclusão por meio do esporte e da educação. Seguimos firmes, e agora é focar na etapa regional, que será realizada na nossa casa, Belém”, anunciou.

Luciano Moraes, paratleta de atletismo, terminou o evento com três medalhas de ouro. Literalmente, ele correu atrás do resultado. “Essa conquista eu agradeço ao meu professor Arionaldo. Encerro uma competição já me preparando para a próxima. Em fevereiro vou representar o Brasil na seleção brasileira paralímpica. Durante três vezes fui recordista nacional em salto em distância, de 250 metros e 75 metros”, contou.

E no próximo ano o Pará continuará em destaque. Em agosto de 2023, Belém será a sede Norte e Nordeste das Paralimpíadas Escolares 2023, anunciou o Comitê Paralímpico Brasileiro na última terça-feira (22), em São Paulo.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação