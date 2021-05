Delegação do Paysandu segue para Tombos, em Minas

A delegação do Paysandu que irá jogar contra o Tombense na cidade de Tombos, Estado de Minas Gerais, no próximo sábado, como primeiro compromisso dos bicolores na disputa da Série C, acontece às 9h desta quarta-feira. Os jogadores se concentram às 7h30 no Estádio Leônidas Castro, na Curuzu, para serem levados ao Aeroporto Internacional de Belém (Val-de-Cans), de onde partem para Minas.

Inicialmente, o voo estava marcado para acontecer às 16h, porém, foi adiado e, assim, a viagem antecipada para esta manhã.



Os bicolores irão disputar o Brasileiro da Série C com as missões de conquistar o título, mas, principalmente, conseguir o acesso de volta à Série B, onde já está o maior adversário do Papão, o Clube do Remo.



Na bagagem, os bicolores levam o peso da conquista do Campeonato Paraense de Futebol, de virada, diante da Tuna Luso Brasileira, ocorrida no último domingo, 23, no Estádio da Curuzu, naquele que foi o jogo de volta, em que o adversário tinha a vantagem de perder por até um gol de diferença ou a disputa ser decidida nos pênaltis. O Paysandu fez o dever de casa e venceu a Lusa por 4 a 1, com três gols de Gabriel Barbosa, já chamado de Gabigol do Pará e que, inclusive, teve direito a pedir música no Fantástico, quando, mais uma vez, o clube foi destaque nacional na Rede Globo de Televisão.

Nesse sábado, 29, o Bicola disputa com o Tombense, às 19h, em partida válida pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série C.

Foto: Vitor Castelo – Ascom do Paysandu