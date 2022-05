Delegação do Remo já está trabalhando em Pelotas para o jogo de amanhã

A equipe de futebol profissional do Clube do Remo, sob o comando do técnico Paulo Bonamigo, chegou no começo da tarde desta sexta-feira, 06, em Brasil de Pelotas, interior do Rio Grande do Sul, para onde viajou na tarde de ontem, quinta-feira, 05. E os trabalhos começaram imediatamente.



Nesta tarde, a equipe realizou um treino no Centro de Treinamento de seu adversário de amanhã, o Pelotas. O treino foi de aquecimento seguido de um rachão. O Remo jogará pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. A partida entre Remo e Brasil de Pelotas será disputada no estádio Bento Freitas, no interior do Rio Grande do Sul e o jogo, que começa às 19h de amanhã, sábado, 07, terá transmissão transmissão da equipe “Titulares do Esporte” da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo”, há 50 anos vendendo mais barato.



DESFALQUES

Jean Patrick e Ricardo Luz estão fora da partida, pois ainda se encontram na fase final de recuperação de sões. O primeiro, inclusive, seria relacionado para o jogo no Rio Grande do Sul, mas durante os treinamentos no Baenão voltou a sentir dores. Por precaução, o departamento médico azulino vetou o atleta da partida.



Em função da ausência de Ricardo Luz, Kevem deve voltar a jogar improvisado no setor. A outra opção da posição, o lateral Rony, também está lesionado.



Imagens: Samara Miranda/Agência Remo