Delegação do Remo viaja para a pré-temporada 2022 em Parauapebas, no sudeste do Pará

O técnico do Clube do Remo, Paulo Bonamigo seguiu para a cidade de Parauapebas, a 720 quilômetros de Belém, na região sudeste do Pará, levando, na bagagem, 26 jogadores (mais de que dois times) e mais o executivo de Futebol, Neil Pandolfo e o coordenador de Futebol, João Galvão. Esse número ainda pode aumentar, já que o Leão Azul está no aguardo do atacante Venilson. O clube ainda busca novas peças para compor o plantel que disputará, neste ano, o Campeonato Estadual – Parazão 2022, o Campeonato Brasileiro Série C, a Copa do Brasil e a Copa Verde.

Em Parauapebas, onde permanecerá até o dia 20, a delegação fará a chamada pré-temporada, em que todo o elenco treinará efetivamente e fará exercícios com vistas a estrear bem no Campeonato Paraense, prestes a começar.

Na primeira semana de trabalhos, o grupo realizou treinos, exames médicos e físicos com o pessoal que está chegando na Toca do Leão.

Ainda na pré-temporada, a comissão técnica vai mesclar os exercícios físicos com os treinos técnicos e táticos. Toda estrutura para os treinamentos do Leão na cidade foram tomadas pela diretoria e comissão técnica. Para realizar os trabalhos utilizados um centro esportivo, o campo do estádio Rosenão, que passou por reforma, e uma academia particular.

O plantel remista deve realizar um amistoso preparatório contra uma seleção local.

O atacante Vanilson tem previsão de chegada para essa semana e seguirá para Parauapebas.

Comissão técnica e Staff

Técnico: Paulo Bonamigo

Auxiliares: Edson Gongaza e João Nasser Neto

Preparadores físicos: Renan Capra e Rafael Raposo

Preparador de goleiros: José Gonçalves (Juninho)

Executivo de futebol: Nei Pandolfo

Coordenador técnico: João Galvão

Analistas de desempenho: Lucas Camara e Gabriel Ribeiro

Fisiologista: Matheus Proença

Enfermeiros: Jefferson Ramon e José Hamilton (Bombinha)

Fisioterapeutas: Arthur Oliveira e André Dias (estagiário)

Nutricionista: Caio Paiva

Roupeiros: Andrey Paiva e Edivaldo

Médico: Marcos Vinicius

Psicólogo: Océlio Dias

Assessoria de imprensa: Samara Miranda.

Elenco:

Goleiros: Vinícius, Jorge Pazetti, Yago Dagub e Ruan (base)

Laterais: Ricardo Luz, Paulo Henrique, Rony e Lailson

Zagueiros: Kevem, Davi, Marlon e Warley

Volantes: Anderson Uchôa, Henrique, Paulinho Curuá, Marco Antônio, Pingo e Solano (base)

Meias: Erick Flores e Felipe Gedoz

Atacantes:, Ronald, Tiago Mafra, Welthon, Veraldo, Luan e Pedro Sena (base).

Imagens: Samara Miranda/Agência Remo