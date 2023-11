Delegação paraense de dança inclusiva é destaque no Campeonato Brasileiro 

O Pará segue sendo um celeiro de talentos na dança esportiva em cadeira de rodas. No último final de semana, ocorreu o XXII Campeonato Brasileiro de Dança em Cadeiras de Rodas, em São Paulo, e a equipe paraense representada pela Companhia do Nosso Jeito, conquistou mais de 30 medalhas entre ouro, prata e bronze. Para participar do evento, os atletas tiveram apoio do Governo Pará, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer (Seel).

Encerrando a temporada nacional da Paradança, o Campeonato Brasileiro reuniu nove equipes de sete estados do país, em dois dias de competição no Centro Paralímpico Brasileiro (CPB). O Pará foi representado por um grupo de 15 atletas adultos, seis crianças e dois técnicos, que deram um show à parte e encantaram ao público durante a competição.

“Tivemos ótimos resultados na competição e só foi possível diante do apoio que tivemos do nosso governador Helder e de toda equipe da Seel, que não mediram esforços pra nos ajudar e ter essa oportunidade em trazer mais esse resultado pro nosso Estado”, destacou Elielson Almeida, que conquistou duas medalhas de bronze, nas categorias freestyle e convencional, ao lado da parceira de dança Kellen Melo.

Ricardo Reis, técnico e professor da Cia do Nosso Jeito, reforçou a importância do apoio do Estado e do reconhecimento da modalidade. “Somos muito gratos ao apoio e incentivo do Governo do Estado do Pará e principalmente ao nosso secretário da Seel, Cássio Andrade, que não mediu esforços para nos ajudar nesta campanha de participação do Campeonato Brasileiro de Dança em Cadeira de Rodas”, afirmou.

A equipe de dança paraense participou das categorias Single (feminino e masculino), Duo, Freestyle e Combi (estreante e iniciantes), além de apresentações em grupo na categoria infantil.

Com o resultado conquistado, os paraenses devem embarcar ainda este mês para Gênova, na Itália, e participar da disputa internacional, o ParaDance Sport World Championships, que vai reunir os melhores do mundo na modalidade.”E assim a gente consegue ficar ranqueado para ano que vem disputar campeonatos internacionais. Mas este ano, ainda não acabou. Graças ao apoio da Seel, vamos participar do campeonato internacional da Itália”, ressaltou Adriano Trindade, medalha de ouro e prata.

“Para nós da Seel é muito gratificante ver os atletas de dança inclusiva atingirem mais este resultado magnífico. Tenho certeza que a partir desta competição, poderão surgir novos atletas para fortalecer cada vez mais o esporte em nosso Estado”, enfatizou o titular da secretaria de Esporte e Lazer, Cássio Andrade.

Confira os resultados do Campeonato Brasileiro de Dança em Cadeira em Cadeira de Rodas 2023:

Cleyton Bentes: 4 ouros

OURO: Single Freestyle, classe 1, masculino;

OURO: Duo Freestyle, classe 2 com Aliny Rosa;

OURO: Single conventional, classe 1, masculino;

OURO: Combi Latino, classe 1, com Karina Sousa;

David Pontes: 2 bronzes

BRONZE :Single freestyle classe 1, masculino;

BRONZE: Single conventional classe 1, masculino.

Débora Cardoso: 3 ouros

OURO: Single Freestyle, classe 1, feminino;

OURO: Standard, classe 1, com o Marcos Eduardo Costa;

OURO: Single conventional classe 1, feminino.

Aliny Rosa: 1 ouro e 2 pratas

OURO: Duo Freestyle, classe 2 com Cleyton Bentes;

PRATA: Single Freestyle, class 2, feminino;

PRATA: Single Conventional, Classe 2, feminino avançado.

Adriano Trindade: 1 ouro e 3 pratas

OURO: Single Conventional, classe 2 masculino;

PRATA: Single freestyle, classe 2 masculino;

PRATA: Combi Conventional, classe 2 masculino com Jeniffer Soares;

PRATA: Combi Freestyle, classe 2 masculino com Jeniffer Soares;

Elielson Silva: 2 bronzes

BRONZE: Combi Freestyle, classe 2 masculino com Kellen Melo;

BRONZE: Combi Conventional, classe 2 masculino com Kellen Melo.

Sthefane Motta: 2 ouros e 1 prata.

OURO: Single Freestyle, classe 1, júnior feminino;

OURO: Single conventional, iniciante, classe 1, feminino;

PRATA: Grupo Freestyle, infantojuvenil.

Itainara Ferreira: 2 ouros e 1 prata.

OURO: Single Freestyle, classe 2, júnior feminino;

OURO: Single conventional, iniciante, classe 2, feminino;

PRATA: Grupo Freestyle, infantojuvenil.

Maitê Rocha: 1 ouro e 1 prata

OURO: Single conventional, iniciante, classe 1, feminino ;

PRATA: Grupo Freestyle, infantojuvenil;

Maria Alice: 1 ouro e 2 pratas

OURO: Single Freestyle, classe 2 infantil feminino;

PRATA: Single Conventional, classe 2, iniciante infantil feminino;

PRATA: Grupo Freestyle, infatojuvenil.

Victoria Maita: 1 ouro e 2 pratas

OURO, Single conventional iniciante, classe 2, infantil feminino;

PRATA: Single Freestyle, Classe 2, infantil;

PRATA: Grupo Freestyle, infantojuvenil.

Alba Lee: 1 prata

PRATA: Grupo Freestyle, infantojuvenil.

Técnicos: Profª. Thays Reis e Prof. Ricardo Reis.

Texto de Bruna Cabral – Ascom/Seel

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação