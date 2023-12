Delegacias e seccionais atuaram com reforço no feriado prolongado

A Polícia Civil do Pará reforçou o efetivo de servidores para aprimorar o serviço à população na Região Metropolitana de Belém (RMB) e no interior do Estado. A Operação “Nossa Senhora da Conceição”, deflagrada pela PC, prossegue até o final deste domingo (10) como parte da Operação “Festas Seguras”, executada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup).

Foram empregados mais de 200 servidores, que reforçaram o policiamento junto com os policiais civis já lotados nas unidades municipais.

“Nossas equipes da Polícia Civil estão sempre atentas às fiscalizações e aos procedimentos nas unidades da capital e do interior. Com o trabalho integrado aos demais órgãos da Segurança Pública garantimos tranquilidade e segurança para quem procurou os balneários neste período. Delegados, escrivães, investigadores, motoristas, policiais, papiloscopistas, administrativos e técnicos em informática participaram da ação por meio da Polícia Judiciária”, informou o delegado-geral Walter Resende.

Agentes das Diretorias de Polícia do Interior (DPI), de Polícia Metropolitana (DPM) e de Polícia Administrativa (DPA), além da Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (Demapa) e da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core), reforçaram a Operação “Nossa Senhora da Conceição”.

Poluição sonora – Uma das frentes de trabalho foi a fiscalização da Demapa nos balneários, praias e bares, verificando as denúncias de poluição sonora. Proprietários de sons automotivos foram orientados sobre as normativas que regem esse tipo de equipamento, evitando o barulho excessivo nos balneários e praias.

Na noite de sábado (9), um clube teve suas atividades encerradas e o responsável pelo estabelecimento foi advertido por poluição sonora em Salinópolis, no nordeste paraense.

Lei Seca – As fiscalizações na Operação “Lei Seca” também ganharam destaque. Os agentes atuaram para coibir a prática de dirigir sob o efeito de álcool. Os condutores fazem o teste do etilômetro (bafômetro) para garantir segurança nas rodovias.

As estradas de acesso ao distrito de Mosqueiro (pertencente a Belém) e aos municípios de Benevides (na RMB) e de Salinópolis (no Nordeste), também receberam ações realizadas pela Polícia Civil no feriado prolongado.

O titular da DPI, delegado Hennison Jacob, ressaltou que “a maior parte dos municípios que recebem esse aumento no fluxo de banhistas no feriado prolongado está no interior e, para isso, é necessário contar com o reforço policial na segurança destas áreas, já que existe um aumento no número de atendimentos nas delegacias e seccionais”.

Procedimentos – Durante o feriado prolongado, pessoas foram presas em flagrante e durante cumprimento a mandados de prisão. Agentes da Delegacia de Vila dos Cabanos, em Barcarena, na Região de Integração Tocantins, prenderam um homem em flagrante por tentativa de estupro.

Já em Paragominas, no Sudeste, houve a prisão em flagrante de um homem por homicídio doloso e o cumprimento de um mandado de prisão contra um investigado por estupro de vulnerável.

No município de São João de Pirabas (Nordeste), os policiais civis deram cumprimento a um mandado de busca e apreensão domiciliar por divulgação de cena íntima sem consentimento.

Em Tucuruí, um homem foi preso em flagrante por lesão corporal contra a mulher, e outro foi conduzido em cumprimento a um mandado de prisão preventiva por homicídio. Todos os presos foram conduzidos à unidade policial para os procedimentos cabíveis e estão à disposição do Poder Judiciário.

Fonte: Agência Pará/Foto: Bruno Ribeiro/Ascom/PC