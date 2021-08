Delegações de Remo e Paysandu são vacinadas contra a Covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) aplicou, na tarde desta segunda-feira, 02 de agosto, a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em atletas e comissão técnica dos elencos principais de futebol dos clubes do Remo e do Paysandu. “Nós avaliamos como uma necessidade, já que eles são um grupo de pessoas, que viajam muito. São atletas que estão disputando as séries B e C do Campeonato Brasileiro. Como nós temos o risco de transmissão de novas cepas do vírus que provoca a Covid-19, nós entendemos a necessidade de proteger esse grupo de pessoas”, pontuou o secretário municipal de Saúde, Maurício Bezerra.

De acordo com a Sesma, ao todo foram aplicadas 100 doses do imunizante nas equipes. A vacinação ocorreu nos estádios esportivos dos dois clubes. O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, e o secretário Maurício Bezerra acompanharam a tarde de imunização. “É uma contribuição à saúde do esporte e, naturalmente, à saúde econômica do município e do estado. Cada vez que um time de fora vem jogar aqui, cada vez que um time nosso sobe de patamar, você tem milhões e milhões de reais investidos, já que o futebol está no coração do povo. Aí a economia vem atrás. Por isso que vacinação, saúde e economia sempre andam juntos”, explicou o prefeito de Belém.

“É muito significativo trazer a vacinação para nós, jogadores, e equipe da comissão técnica, para nos proteger e proteger nossas famílias desse vírus, que já causou tanta dor e sofrimento, para várias famílias. Isso nos deixa felizes e gratos”, disse o jogador Paulinho Curuá, do Remo.

Outro atleta que falou sobre a importância desse momento foi o lateral esquerdo do Paysandu, Diego Matos. O esportista destacou a notoriedade da ação da Prefeitura de Belém no combate à Covid-19. “Agradeço à prefeitura pelo trabalho prestado nesta pandemia e a disponibilização dessas vacinas para o esporte paraense”, disse o jogador. Diego Matos também lembrou das pessoas que perderam a vida para o novo coronavírus, porque que não tiveram a oportubnidade de tomar a vacina.

A vacinação dos times de futebol de Remo e Paysandu é resultado de conversas entre a direção dos clubes com a Secretaria de Saúde de Belém, por meio das quais foi identificada a necessidade de vacinar os atletas e comissões técnicas.

A meta da Sesma é avançar com a vacinação para outras delegações de times de futebol do município, como é o caso da Tuna Luso Brasileira, que deverá ter seus atletas de futebol vacinados, em breve, pela Secretaria.

Texto: Fabricio Lopes

Fonte: Agência Belém