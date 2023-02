Delegado, investigador e famílias são agredidos por guarnição da PM em Cametá

O delegado Dilermando Tavares, ex-chefe de Polícia, e o investigador Agnaldo Aquino, que passavam o feriadão de carnaval em Cametá, no Baixo Tocantins, nordeste do Pará, a 200 quilômetros de Belém, foram agredidos física e moralmente por uma guarnição da Polícia Militar na Praça da Justiça. O incidente se registrou por volta das 22h40 de ontem, segunda-feira, 20, e foi parar na Delegacia de Polícia da cidade. As vítimas forma mandadas a exames de corpo de delito e o caso deve ser registrado como abuso de autoridade.

Até a tarde desta quarta-feira, 22, o Comando Geral da Polícia Militar não havia se manifestado acerca dos fatos, mas o promotor de Justiça Militar, Armando Brasil, informou que irá mandar instaurar Inquérito Policil Militar – IPM para apurar os fatos e já determinou a suspensão das funções da equipe envolvida no episódio até que o caso seja totalmente esclarecido.

Dilermando Tavares, que exerceu a função de delegado-geral da Polícia Civil no primeiro governo Helder Barbalho sofreu lesões corporais na cabeça e no braços. O Sindicato dos Servidores Públicos da Polícia Civil – Sindpol, por meio de nota, repudiou a atitude dos policiais militares e disse que presta solidariedade às vítimas, bem como, irá cobrar apuração rigorosa dos fatos às autoridades competentes. Já a Polícia Civil informou que o caso transcorre sob sigilo, mas não informou por que esse sigilo.

Imagem: Reprodução