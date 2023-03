Delegado morre com tiro na cabeça nas Cataratas do Iguaçu

O delegado da Polícia Civil Vanderson Gurgel Batista, de 38 anos, morreu após ser encontrado com um tiro na cabeça dentro de um banheiro no Parque Nacional do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, no Paraná. O óbito ocorreu na tarde de domingo (19).

Vanderson foi encontrado após testemunhas ouvirem o disparo. Ele fazia um passeio nas Cataratas do Iguaçu com a família. De acordo com a polícia, a suspeita é de que o tiro foi disparado pela própria arma do delegado.

O delegado recebeu um primeiro atendimento pela equipe médica do parque e logo foi encaminhado ao Hospital Municipal. No entanto, não resistiu. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

A polícia descarta a possibilidade de suicídio. Com base na posição da arma e pelo ângulo de perfuração no crânio da vítima, um perito confirmou que a principal hipótese é a de que o disparo tenha sido acidental. Ainda assim, serão utilizadas para investigação as imagens das câmeras de monitoramento que registraram o momento em que o agente entrou no banheiro.

Por meio de nota, o Sindicato dos Delegados de Polícia do Paraná lamentou a tragédia e informou que Batista recebeu uma medalha por ter sido o primeiro colocado no curso de formação profissional.

Vanderson era natural de Fortaleza, capital do Ceará. Ele havia assumido a Delegacia da Mulher em Maringá há apenas três meses.

