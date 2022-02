Delegado Vinícius Cardoso assume Superintendência de Polícia Civil do Sudeste do Pará

Um dos delegados mais competentes em atuação na Polícia Civil atualmente chega ao posto máximo da corporação no sudeste do Pará. Nesta quarta-feira (2), o delegado Vinícius Cardoso das Neves, que ocupava até ontem a função de diretor da 21ª Seccional Urbana de Marabá, foi nomeado como novo superintendente regional da PC/PA. Visto como experiente na função e diplomático no tratamento com equipes de imprensa, Vinícius Cardoso marca presença na mídia quase que diariamente, com o relato sempre apurado dos fatos policiais.

O delegado Thiago Carneiro Rodrigues deixa a Superintendência Regional de Polícia Civil e assume novamente como diretor da 20ª Seccional Urbana de Parauapebas. Já o delegado Élcio Fidélis de Deus, que estava como diretor da Seccional de Parauapebas, assume agora como diretor da 21ª Seccional de Marabá. Uma dança das cadeiras.

Em mensagem aos colegas de Polícia Civil, Thiago Carneiro agradeceu o empenho dos servidores durante a gestão dele e desejou sucesso a Vinícius Cardoso. “Pode contar sempre comigo em Parauapebas”, escreveu Carneiro.

Vinícius também escreveu no grupo da Polícia Civil de Marabá e correspondeu a gentileza do antecessor, a quem desejou sucesso “em sua nova e velha missão na Seccional de Parauapebas”. O novo superintendente regional parabenizou Thiago pelo trabalho desenvolvido nos últimos três anos e desejou boa sorte ao sucessor na seccional, Élcio de Deus.

“Coloco-me à disposição de todos e conto com vocês para darmos continuidade ao excelente trabalho já desenvolvido”, finalizou Vinícius no pequeno texto de agradecimento aos pares da Polícia Civil.

Conheça Vinícius Cardoso

Vinícius Cardoso reside e trabalha na região de Marabá há 16 anos. Ele já exerceu a função de delegado nas cidades de Itupiranga, São Domingos do Araguaia, São João do Araguaia, Brejo Grande do Araguaia e Palestina do Pará. Em Marabá, o delegado já atuou na Delegacia do Núcleo Cidade Nova, na Divisão de Repressão de Crimes contra o Patrimônio, no Plantão da 21ª Seccional Urbana e, por último, na Direção da Seccional.

Antes de ser delegado, Vinícius atuou como agente de Polícia Civil no estado de Goiás. Em 2006, foi aprovado em concurso público no estado do Pará e, em 2007, concluiu a faculdade de Direito. A notação de Vinícius como bacharel ocorreu em janeiro de 2008.

Segundo Vinícius, o maior desafio de ser delegado é a repressão à criminalidade. “Marabá sofre de alguns fatores que fomentam o crime, sendo um deles o tráfico de drogas, e, em sendo o combate ao banditismo o grande desafio, otimizar o nosso efetivo torna-se a principal tarefa, para que, assim, possamos atender em diversas frentes: a frente procedimental, em relação a requisições e autos processuais; o atendimento ao público, chamado de demanda espontânea; e a investigação, que é a atividade primeira da instituição”, esclarece.

A antecessora de Vinícius na direção da 21ª Seccional Urbana é a delegada Simone Felinto, que na época foi para a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam).

Fonte: Portal Debate Carajás