Delegados do Dagua e Dasac buscam melhorias e investimentos para os bairros

Ser ouvido e buscar investimentos para o bairro que há 16 anos não recebe melhorias. Esse é o propósito do pedreiro Francisco Alves, de 63 anos, morador há 30 anos da Travessa Monte Alegre, no bairro do Jurunas. “Há 16 anos o nosso bairro está esquecido. É um local muito populoso, com pessoas trabalhadoras, temos esperança que com o programa Tá Selado, as melhorias podem chegar”, comentou.

Eleito delegado do programa permanente de participação popular ” Tá Selado”, Francisco participou na noite desta quarta-feira, 21, com outros 176 delegados do Distrito Administrativo do Guamá (Dagua), da plenária que reúne delegados para debater e fechar as propostas para o Plano Plurianual (PPA) de Belém.

“As nossas reivindicações são a conclusão da Bacia da Estrada Nova e o saneamento nas ruas do Limoeiro, Camapu e Helena Dias. Nós dividimos os delegados por segmentos, eu represento essa parte de saneamento”, explicou.

O encontro foi realizado de forma on-line e reuniu delegados dos seis bairros do Dagua (Canudos, Condor, Cremação, Terra Firme, Guamá e Jurunas) com alguns participando via aplicativo e outros presencialmente na sede do Promaben, localizada na Avenida Bernardo Sayão.

O aposentado Sebastião Ferreira, 79 anos, morador da comunidade do Riacho Doce, no bairro do Guamá, já estava com as propostas prontas para incluir no PPA. ” Estou trazendo a vontade da nossa comunidade que é a reforma da unidade de saúde e a reconstrução de algumas ruas”, disse.

O aposentado elogiou a prefeitura por dar voz à população e lembrou que fez parte do Orçamento Participativo, programa criado pelo prefeito Edmilson Rodrigues entre os anos de 1997 e 2000. “Na gestão passada, eu fiz parte do Orçamento Participativo. Na época, nós conseguimos a drenagem e pavimentação das ruas e a Escola Municipal Edson Luís”, lembra.

Dasac – O Distrito Administrativo da Sacramenta (Dasac) também reuniu os delegados dos bairros do Barreiro, Pedreira, Fátima, Maracangalha, Sacramenta, Miramar e Telégrafo. Segundo Marcos Silva, um dos coordenadores do Tá Selado, as plenárias fecharão as propostas do PPA. “Agora é a etapa de fechamento das propostas do PPA. Essa etapa é exclusiva para os delegados debaterem as propostas apresentadas nas plenárias dos bairros”, explicou.

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, também participou da reunião, mas de forma on-line, abrindo a plenária. O gestor municipal destacou, mais uma vez, a importância dos delegados apresentarem propostas. “Este é o momento de discutir e debater as melhorias. Vamos inserir no PPA e apresentar à Câmara Municipal de Belém já em agosto”, finalizou.

Agência Belém ; Texto : Victor Miranda