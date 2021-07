Delta aumenta pressão nos hospitais; 108 mil casos no Brasil

boletim epidemiológico divulgado esta sexta-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS) deu conta de mais 16 mortes e 3.794 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas. Portugal acumula 947.038 contágios, 17.264 óbitos e 876.240 recuperados. Os internamentos registaram uma descida ligeira. https://1aef3ba83fff4ea25134bc9225aad787.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html

Portugal mantém-se na zona vermelha da matriz de risco, com a incidência a subir e o Rt a baixar.

Esta sexta-feira, a Agência Europeia do Medicamento (EMA) aprovou o uso da vacina da Moderna contra a Covid-19 para jovens menores de idade entre os 12 e os 17 anos.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC) pediram hoje o reforço das medidas de contenção para evitar ainda maior propagação da variante Delta na Europa, onde já se tornou dominante.

“Estamos longe de estar fora de perigo em termos do fim da pandemia”, advertiu o diretor regional da OMS para a Europa, Hans Kluge.

Pode consultar nestes mapas interativos a evolução da pandemia de coronavírus em Portugal e no mundo.

revela esta sexta-feira o relatório de monitorização das linhas vermelhas para o novo coronavírus realizado pela Direção-Geral da Saúde (DGS) e pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA).

A previsão é de aumento dessa pressão nas próximas semanas, assim como de um crescimento do número de óbitos.

De acordo com o documento, “o incremento do número de casos no grupo etário acima dos 80 anos pode vir a condicionar um aumento de número de internados e eventualmente do número de óbitos nas próximas semanas”.

Também o número de internados em unidades de cuidados intensivos (UCI) voltou a subir, representando agora “70% do valor crítico definido de 255 camas ocupadas”, um valor que era, na semana passada, de 68%.

23h25 – Os números da Covid-19 em França continuam a aumentar, com as autoridades a identificarem mais de uma centena de focos da doença em bares e discotecas, que reabriram no início julho.

Em Toulouse, pelo menos 60 bares foram identificados como focos de Covid-19, segundo a Agência Regional de Saúde da Occitânia, e duas discotecas, uma na região de Vosges, junto a Estrasburgo, e outra em Doubs, junto à fronteira com a Suíça, foram também identificadas como focos de Covid-19.

Só nessas duas discotecas, centenas de casos de infeção foram identificados.

23h23 – Milhares de pessoas estão desde quinta-feira em Henham Park, no sudeste do Reino Unido, a participarem no festival de música Latitude, o primeiro a acontecer sem restrições em tempo de pandemia.

Segundo a BBC, a expetativa é de 40 mil espectadores em cada um dos quatro dias do festival, que é apresentado como um evento-piloto depois de o governo britânico ter levantado as principais restrições associadas à Covid-19.

23h20 – O Brasil registou um aumento significativo do número de novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas. Segundo os dados divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS), o país voltou a atingir um número de contágios superior a 100 mil – mais precisamente 108.732.

No entanto, convém realçar que esse aumento substancial se deveu a uma revisão dos dados do estado do Rio Grande do Sul, que reportou hoje 63 mil infeções. Alguns dos dados contabilizados no boletim desta sexta-feira são do ano passado.

Foram notificados 1.324 óbitos no último dia.

Em termos acumulados, o Brasil soma 19.632.443 casos positivos e 548.340 vítimas mortais.

Com o número de mortes por Covid-19 em queda no Brasil, um renovado sentimento de otimismo levou governadores a reverterem restrições de circulação perante a ameaça iminente da estirpe Delta, que já tem transmissão comunitária no país.

Os países que conseguiram cumprir um amplo programa de vacinação, como o Reino Unido, viram as infeções dispararem nas últimas semanas, mas sem um aumento correspondente de casos de pacientes em estado grave ou mortes.

Os especialistas temem que o Brasil não consiga repetir o cenário britânico devido à lentidão da campanha de vacinação.

“Será explosivo (…) Haverá uma nova onda. Estamos abrindo muito”, avaliou Gonzalo Vecina, professor de saúde pública da Universidade de São Paulo (USP), em entrevista à Associated Press.

O Ministério da Saúde do Brasil contabilizou 140 casos da variante Delta até sexta-feira, incluindo notificações nos três estados mais populosos (São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro), e 12 mortes.

22h08 – A Guiné-Bissau registou 31 novos casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo dados hoje divulgados pelo Alto Comissariado para a Covid-19.

20h53 – Angola registou, nas últimas 24 horas, mais 224 casos de Covid-19, elevando o total para 41.629 casos, bem como 4 óbitos, anunciou hoje o secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda.

20h21 – Moçambique registou mais 11 mortes devido à Covid-19 e 1.443 casos de infeção pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, anunciou hoje o Ministério da Saúde.

19h59 – Açores têm 60% da população com pelo menos uma dose da vacina contra a Covid-19 e 52% com vacinação completa, revelou hoje o diretor regional da Saúde, que admitiu ter ocorrido um abrandamento na vacinação.

“Nos Açores, esta última semana, os números de vacinas administradas foram um pouco inferiores às semanas anteriores, exatamente porque há um momento em que temos mais ‘stock’ e se vacina mais, mas depois ficamos com menos ‘stock’ e há um abrandamento”, disse Berto Cabral, numa conferência de imprensa, em Angra do Heroísmo, na ilha Terceira.

19h57 – Todas as regiões do continente apresentam nos últimos dias uma desaceleração do aumento do número de novos casos de Covid-19, anunciou hoje o INSA.

De acordo com o relatório semanal do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) sobre a evolução da curva da epidemia, o valor médio do Rt – que estima o número de casos secundários de Covid-19 resultantes de uma pessoa infetada – foi de 1,07 entre 14 e 18 de julho.

“Portugal apresenta a taxa de notificação acumulada de 14 dias entre 240 e 479,9 por 100 mil habitantes e Rt superior 1, ou seja, taxa de notificação muito elevada e com tendência crescente”, refere o relatório.

19h55 – O presidente do Governo dos Açores, José Manuel Bolieiro, disse hoje que as medidas de combate à pandemia da Covid-19 são decididas com “equilíbrio” e “bom senso”, reconhecendo que o “cansaço” da população dificulta o cumprimento das regras.

19h36 – O Infarmed emitiu esta sexta-feira um esclarecimento sobre um eventual reforço da vacinação com uma terceira dose, afirmando que “a informação disponível até à data não permite concluir sobre a necessidade, e momento, de realização de reforço vacinal”.

“A Direção-Geral da Saúde e o Infarmed estão a acompanhar os dados técnico-científicos à medida que estes se encontram disponíveis, nomeadamente visando a ponderação, no Plano de Vacinação contra a Covid-19, da eventual necessidade de doses adicionais ao esquema aprovado para algumas populações mais vulneráveis”, pode ler-se no comunicado.

No sentido de “acautelar uma possível terceira dose de vacinas”, Portugal já estipulou dois contratos “cujo volume de vacinas ultrapassa os 14 milhões”. Esses dois contratos foram estabelecidos com a BioNTech/Pfizer e a Moderna.

19h33 – A Universidade de Aveiro (UA) tem atualmente 80 casos ativos de Covid-19, mais 16 do que no último ponto de situação feito há uma semana, informou hoje fonte da academia.

Numa nota enviada à comunidade académica, a que a Lusa teve acesso, o reitor da UA, Paulo Jorge Ferreira, refere que entre os dias 17 e 23 de julho, as autoridades de saúde confirmaram 30 infeções por SARS-CoV-2 na comunidade UA. No mesmo período, registou-se ainda a recuperação de 14 dos casos positivos.

“Todos os casos reportados ocorreram fora da UA, em ambiente social ou familiar. Como sempre, comunicamos qualquer caso, independentemente da origem ou âmbito geográfico, desde que envolva um membro da comunidade académica”, refere a mesma nota.

19h30 – A peregrinação anual a Meca terminou hoje “com êxito”, sob rigorosas medidas sanitárias que impediram que houvesse qualquer caso de Covid-19 entre os 60 mil fiéis permitidos este ano, anunciou o Ministério da Saúde saudita.

19h28 – O laboratório indiano Bharat Biotech, fabricante da vacina Covaxin contra a Covid-19, anunciou hoje que encerrou um contrato de intermediação com a empresa Precisa Medicamentos, após uma investigação de corrupção que chegou ao presidente brasileiro, Jair Bolsonaro.

Apesar disso, a Bharat Biotech frisou que “continuará a trabalhar diligentemente com a Anvisa [Agência Nacional de Vigilância Sanitária], o órgão regulador de medicamentos do Brasil, para concluir o processo de aprovação regulatória para a Covaxin”.

19h26 – A incidência acumulada de infetados por Covid-19 em Espanha subiu para 678 casos por cada 100 mil habitantes diagnosticados nas últimas duas semanas, tendo sido registados 31.171 novos contágios e 27 mortes nas últimas 24 horas.

Segundo números divulgados hoje pelo Ministério da Saúde de Espanha, os últimos contágios elevam para 4.280.429 o número total de infetados no país desde o início da pandemia, havendo agora um total de 81.221 óbitos causados pela doença.

As comunidades autónomas espanholas com os níveis mais elevados de transmissão da doença são a Catalunha (1.185), Navarra (984), Castela e Leão (890), Aragão (865), Baleares (785) e Astúrias (658).

Fonte: Noticia ao minuto