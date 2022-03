Demi Karvalho é atração no Festival do Açaí

Músico paraense apaixonado pelos ritmos do Pará, Demi Karvalho, se apresenta no tradicional Festival do Açaí, no município de Curralinho, onde vai tocar para o público seus grandes sucessos autorais e consagrados dentro da Música Popular Paraense (MPP). Cantor consagrado no Pará, o artista é presença assídua deste importante evento tradicional na região.

“Esse festival é muito gostoso, literalmente, temos a presença do nosso fruto tradicional da nossa região, em diversos formatos e sabores, aliado a um público muito animado, que gosta de dançar, nossa, é um prazer enorme retornar a este local”, comenta Demi sobre sua apresentação que será realizada no mês de abril deste ano.

Demi Karvalho é músico paraense natural do município de Cametá, e desde muito pequeno, sempre soube o que queria seguir como profissão: ser músico. Apaixonado pelos estilos do Pará, rapidamente o público notou o talento do cantor, que conquistou seu espaço na cena musical local, e passou a ser presença certa nas principais casas de shows de Belém e do Pará como um todo.

“Esse carinho que a gente recebe é o que nos sustenta, é o que nos dá o gás, se hoje cheguei até aqui, foi por conta desse carinho e reconhecimento deles, que inclusive demonstram toda essa admiração pelas redes sociais”, comenta o cantor que acumula milhares de seguidores nas redes sociais.

Ao longo da sua trajetória, o cantor começou sua jornada como profissional cantando na banda “Malícia” e logo em seguida, foi convidado a assumir a banda Capricho, de grande sucesso no estado. Esse sucesso inteiro foi refletido na produção do primeiro CD autoral que o artista participou, sendo um grande marco na sua vida.

Paraense raiz, Demi Karvalho, é intérprete e autor da música brega, calipso, lambada, carimbó, guitarrada, siriá em fusão com calipso, ska, dentre outros que pairam sobre a sua alma musical. Sempre com sua voz ímpar e carinho irreverente com o público, Demi deixa um recado para o público que o acompanha em shows pelo Pará: “O Festival do Açaí de Curralinho é um evento grandioso, e meu show lá vai ser nessa mesma linha, convido todos e todas a participarem por que vai ser inesquecível, vamos dançar e curtir muito”, convida ele.