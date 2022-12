Demissões

Nesse quadro de incertezas, várias empresas estão com investimentos suspensos temporariamente. Assim, as demissões são inevitáveis, tanto que, recentemente, uma renomada empresa, pertencente a político paraense radicado no sudeste do Estado, chamou os funcionários e explicou que a situação está crítica e que, por isso, quem quisesse, poderia abandonar o barco ou ficar aguardando por dias melhores, mas que não há como pagar salários neste momento.