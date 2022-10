Demitido frentista que acendeu isqueiro durante abastecimento e causou incêndio: vídeo

Uma câmera de segurança do Posto Tida, em Marabá, flagrou o momento que um frentista acendeu um isqueiro enquanto realizava o abastecimento de um veículo, o que – como não poderia ser diferente – causou explosão, colocando em risco a vida dele, de colegas de trabalho, clientes e populares que passavam por perto.

O ato inconsequente poderia ter causado uma grande tragédia, mas por sorte, ninguém saiu ferido. Os representantes do posto emitiram nota informando que o funcionário foi demitido por justa causa, por conta da gravidade do ato, que foi classificado como proposital e desrespeitoso com as normas estabelecidas.

O posto ainda informou que durante o trabalho só é permitido portar papel, caneta e crachá, sendo que os demais itens devem ser guardados no armário. Além disso, o estabelecimento diz oferecer treinamentos e orientações que não foram seguidas.

Após o ocorrido, o cliente teve seus danos no veículo sanados. Um boletim de ocorrência também foi registrado, com as imagens entregues para a polícia.

No vídeo é possível ver que o frentista conversa com um colega de trabalho, enquanto abastece normalmente o carro do cliente. De repente, ele surge com o isqueiro e o acende bem próximo de onde a gasolina é depositada no carro, causando a explosão que assusta os presentes.

O cliente e sua passageira correm do veículo, enquanto os demais funcionários também se afastaram por medo de grande explosão, mas logo a chama some e o responsável pela trapalhada ainda aciona o extintor de incêndio.

Veja o vídeo:

Fonte: Ver-o-fato/Foto: Divulgação