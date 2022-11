Demonstração de materiais operacionais marca 140 anos do Corpo de Bombeiros no Pará￼￼

Dando continuidade à Semana de Prevenção alusiva aos 140 anos do Bombeiro Militar no estado do Pará, o 5º GBM (Grupamento Bombeiro Militar) continua até amanhã, 27, das 16h às 21h, a demonstração de materiais operacionais no Partage Shopping, em Marabá, sudeste do estado. A exposição conta com a demonstração de todos os materiais operacionais disponíveis pelo Corpo de Bombeiros Militar do Pará.

O capitão Wagner Pereira, subcomandante do 5º GBM, lembra que do último dia 21 ao dia 23, os bombeiros realizaram palestras educativas nas escolas Anísio Teixeira, Plínio Pinheiro, CMrio (Caic) e ainda palestra de salvamento na Orla de Marabá, na Colônia de Pescadores (Z-30).

“A partir desta sexta-feira (25), foi apresentado neste pequeno evento representativo e comemorativo todo material operacional que temos disponível. Materiais esses tanto da parte de salvamento aquático, de altura, terrestres, atendimento pré-hospitalar, combate ao incêndio, um quadro demonstrativo com principais nós e amarrações utilizados no dia a dia para o salvamento, como também uniformes de combate a incêndio e ainda tudo aquilo que conseguimos oferecer à sociedade de um modo geral”, explica o oficial, acrescentando que a programação segue até amanhã, 27.

A intenção é que a população possa conhecer de perto o trabalho da corporação, sua importância e necessidade para a comunidade.

O secretário regional de governo do sul e sudeste do Pará João Chamon Neto, destaca a importância da exposição: “Essa demonstração de materiais e as palestras escolares alusivas aos 140 anos do Corpo de Bombeiros reafirmam a abrangência e grandeza que a instituição representa para sociedade, responsável pela preservação da vida, não apenas na área de incêndio, mas salvamento aquático, assistência médica de emergência, defesa civil e ainda controle de tragédias e resgates. O 5º GBM está de parabéns pelo belíssimo trabalho, juntamente com todos os bombeiros militares do nosso estado”, frisa João Chamon.

VISITANTE

O estudante de psicologia José Henrique da Silva Brito, de 22 anos, estava saindo da academia quando parou para prestigiar a exposição dos 140 anos do Corpo de Bombeiros, no shopping. “Já dei uma olhada e vi que há vários tipos diferentes de atividades, salvamento, incêndio urbano, florestal entre outras coisas. Eu passei no último concurso dos Bombeiros para soldado e vou entrar na instituição provavelmente ano que vem. Nessa demonstração de materiais, o que me chamou mais atenção foram os equipamentos do incêndio urbano”, conta José Henrique, que admira muito a corporação.

Texto: Emilly Coelho (Ascom Secretaria Regional de Governo do Sul e Sudeste do Pará)

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação