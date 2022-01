Demutran destrói mais de 100 escapamentos irregulares de motocicletas em Moju, no PA

O Departamento municipal de trânsito (Demutran) destruiu mais de 150 escapamentos irregulares de motocicletas. Os equipamentos, conhecidos pelo barulho excessivo, foram apreendidos em Moju, no nordeste do Pará.

Um rolo compactador foi usado para destruir as peças recolhidas durante a operação “respeite meus ouvidos”. O trabalho realizado em parceria com a Polícia Militar e Guarda Municipal tem como objetivo combater irregularidades no trânsito, entre elas a poluição sonora causada por essas adaptações irregulares.

O Código de Trânsito Brasileiro diz que a multa para quem adulterar escapamentos provocando barulho acima do normal é R$ 195,23, além da apreensão do veículo.

A ação aconteceu na tarde da última segunda, 10 de dezembro.