Dennis Carvalho, ex-Globo, está internado no RJ em estado grave

Dennis Carvalho está internado no Hospital Copa Star, em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro. O ator e diretor de 75 anos está enfrentando uma septicemia, infecção generalizada grave do organismo. De acordo com o colunista Ancelmo Gois, do O Globo, o estado clínico é muito delicado.

Após quase 50 anos de Rede Globo, Dennis deixou a emissora em setembro deste ano.

Na empresa dos Marinho, o artista fez 28 novelas como ator e 36 como diretor. Ele já foi casado com as atrizes Bete Mendes, Christiane Torloni, Monique Alves, Tássia Camargo, Ângela Figueiredo e Deborah Evelyn. É pai de três filhos.

Fonte: Pleno News/ Foto: Reprodução/Multishow