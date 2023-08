Dennis Quaid declara que a fé o fez vencer o vício em cocaína

Uma experiência espiritual mudou a vida do ator Dennis Quaid para sempre. Foi isso que ele revelou à revista People ao comentar que a fé o fez vencer o vício em cocaína, na década de 90.

Quaid relatou que vivia momentos sombrios, até que uma luz branca mostrou os futuros disponíveis para ele e o fez tomar uma decisão.

– Lembro-me de ir para casa e ter uma espécie de experiência com uma luz branca em que me via morto ou na prisão ou perdendo tudo o que tinha, e não queria isso – contou o ator que, na época, fazia parte de uma banda.

Ele comentou ainda sobre o período em que viveu nas drogas:

– Estamos todos procurando a alegria da vida, e as drogas dão isso a você e o álcool e o que quer que seja para qualquer um dá isso a você bem rápido. Então, eles são divertidos e então eles se divertem com os problemas, e então eles são apenas problemas depois de um tempo. É isso mesmo que buscamos, a alegria da vida, que é nosso dom, na verdade, o relacionamento com Deus que todos nós temos. Está no fundo disso, a alegria de estar vivo.

Se voltar para suas raízes cristãs foi a chave que o fez aceitar a reabilitação. Nesse tempo, ele também começou a reler a Bíblia, e leu também o Alcorão e outros livros religiosos.

– Foi aí que comecei a desenvolver um relacionamento pessoal. Antes disso, eu não tinha um, embora tenha crescido como cristão – afirmou Quaid.

O novo projeto do artista é um álbum religioso com o título de Fallen: A Gospel Record For Sinners. Ao falar sobre sua ligação com a música cristã, Dennis dá sua opinião sobre os hinos batistas.

– Cresci na Igreja Batista; adoro os cânticos que me lembro de quando era criança. As canções são autorreflexivas e autoexames, não religiosas. Todos nós temos um relacionamento com Deus, seja você cristão ou não.

Fonte: Pleno NEws/ Foto: EFE/PAUL BUCK