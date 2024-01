Dentista é presa por suspeita de deformar pacientes em cirurgias

Nesta terça-feira (30), a Polícia Civil prendeu a dentista Hellen Kacia Matias da Silva. A profissional é suspeita de deformar pacientes após procedimentos estéticos que só podem ser feitos por cirurgiões plásticos, em Goiânia (GO). As informações são do G1.

O mandado de prisão preventiva foi cumprido de Hellen foi cumprido com outros quatro mandados de busca e apreensão em endereços ligados à ela, em Goiânia e Santa Bárbara de Goiás.

A defesa da dentista alega que a Justiça confundiu o procedimento realizado pela dentista e que, portanto, a prisão da profissional foi feita de forma “arbitrária e injusta”.

Os investigadores do caso divulgaram prints de conversas que mostram pacientes reclamando de inflamações, cicatrizes e assimetria nos resultados. A delegada Débora Melo, responsável pela investigação, disse que no celular que a dentista usou para falar com pacientes foram encontradas mais de 30 reclamações de consumidores insatisfeitos. A equipe dela afirmava que as vítimas não tinham tomado os devidos cuidados.

O Conselho Regional de Odontologia disse, em nota, que “medidas administrativas pertinentes estão sendo tomadas, obedecendo o devido sigilo aplicável ao caso”.

Fonte: Pleno News/ Foto: Reprodução/Globoplay/ TV Anhanguera