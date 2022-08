Denúncia

Deputado federal denúncia em suas redes sociais iniciativa negativa, de colegas opositores, de acabar com o Programa Abrace o Marajó, do governo federal. O PL que quer extinguir com o programa tem o número 157 que, no Código Penal, significa roubo. O parlamentar garante que, se a coisa for pra frente, roubado estará o povo marajoara.