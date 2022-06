Deolane Bezerra critica boicote de marcas: “Nunca vou me calar”

A advogada Deolane Bezerra usou uma rede social, nesta quinta-feira (9), para criticar marcas que boicotam famosos que se posicionam politicamente. Ela contou que, recentemente, perdeu patrocinadores.

– Vocês devem ter visto que muitos artistas estão “perdendo” publicidades e trabalhos por se posicionar. Estou fazendo meu arraial e tô tendo bastante dificuldades com as empresas que não aceitam eu não me “silenciar” – escreveu Bezerra, no Twitter.

Ela, que também é influenciadora digital e apoiadora do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou que não irá se calar.

– Não tenho como me silenciar quando vejo o povo brasileiro passando fome de novo, eu posso perder o dinheiro dessas marcas, mas NUNCA vou me calar e deixar de me posicionar! Todos os “silenciados” já declararam seu lado, eu não irei me igualar e manter o país na situação que está, a raiva e a tristeza já assolaram o mundo nos últimos anos. Obrigada àqueles que se mantiveram comigo e aos novos que quiserem chegar, aqui o respeito vai sempre prevalecer, mas aceitar quieta e tentarem me silenciar por “cancelamento” isso não vai colar comigo! – declarou.

Fonte: Pleno News