Deolane Bezerra e Virginia Fonseca combinam look de R$ 6 mil

Viúva de MC Kevin disse que comprou roupa nova para participar do podcast da influenciadora: ‘Mulheres chiques’

Deolane Bezerra participou do podcast de Virginia Fonseca — o PodCats, em parceria com Camila Loures — na noite desta quarta-feira (27). Ao se encontrarem, as duas se surpreenderam por estarem usando looks bem parecidos.

“A gente veio quase igual”, disse a influenciadora. “Sim! Mulheres chiques são assim, bebê”, completou a viúva de MC Kevin, que contou que comprou roupa nova exclusivamente para ir ao programa.

“A Virginia falou: ‘Estou indo grifada’. Eu digo: ‘Me lasquei, viu?’. Não estava preparada, eu ia com as antigas. Falei: ‘Vou ter que comprar um look novo’. [Shopping] Iguatemi me viu hoje.”

A blusa cropped que Deolane e Virginia escolheram tem dois modelos, com e sem gola, e é da grife Dolce & Gabbana, avaliada em R$ 6 mil.

Virginia Fonseca lançou, nesta segunda-feira (25), o próprio podcast. O projeto é uma parceria da influenciadora com a youtuber Camila Loures e ganhou o nome de PodCats, um trocadilho com a palavra inglesa ‘cats’ — gatos(as) em tradução livre. Com apenas três dias de estreia, o programa está rendendo muitas polêmicas nas redes sociaisReprodução/Instagram

Fonte R7