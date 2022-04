Deolane é processada por sem-teto e rebate: “Não retiro uma palavra”

Na última segunda-feira (7/4), Deolane usou seu perfil oficial no Instagram para criticar a fama que Givaldo vem recebendo da mídia

Depois de torna pública a sua frustação ao ver Givaldo Alves, sem-teto que se envolveu em uma polêmica com um personal trainer de Brasília e sua esposa, ganhando fama nas redes sociais, Deolane Bezerra está sendo processada por calúnia por ele. A coluna LeoDias conversou com a advogada e influenciadora digital sobre o caso e descobriu que ela ainda não foi notificada pela Justiça.

“É um direito dele e de todos os cidadãos do Brasil. A Justiça está aí justamente para isso, mas estou tranquila e não retiro uma palavra do que disse antes. Minha luta sempre será em defesa das mulheres”, disse Deolane.

Deolane Bezerra, de 34 anos, ficou famosa por conta do seu relacionamento conturbado com MC Kevin, que morreu ao cair da varanda de hotel em maio deste ano

A advogada afirma também que, até o momento, não foi autuada pela Justiça e portanto terá de aguardar para se manifestar de forma legal sobre o caso. Segundo documento publicado pela jornalista Fabíola Reipert, da Record TV, em seu Instagram, Givaldo acusa Deolane Bezerra de calúnia.

Na última segunda-feira (7/4), Deolane usou seu perfil oficial no Instagram para criticar a fama que Givaldo vem recebendo da mídia. A advogada chegou a dizer que o morador de rua não é um “admirador das mulheres” e sim um aproveitador.

Ele viralizou no país depois de ter sido agredido por um personal trainer do Distrito Federal. A agressão veio à tona depois que o professor físico flagrou sua esposa fazendo sexo dentro de um carro com o mendigo, que hoje já possui mais de 300 mil seguidores no Instagram e vem, inclusive, fazendo trabalhos como criador de conteúdo digital.

