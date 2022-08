Deolane nega que estará em A Fazenda: ‘Tenho que votar, povo!’

A advogada Deolane Bezerra negou as informações de que está entre os participantes da 14ª edição do reality show A Fazenda. A viúva de MC Kevin explicou que não aceitaria participar do programa de confinamento, pois precisa votar nas eleições de outubro, e a atração da Record TV estreia em setembro. Deolane é apoiadora declarada do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

– Eu tenho que votar, meu povo! Mamãe precisa estar aqui pra votar – escreveu em sua conta no Twitter.

A notícia de que a advogada estaria no reality foi anunciada pelo colunista Leo Dias, do portal Metrópoles. Após Deolane negar a veracidade da informação, o jornalista a chamou de “Naiara Azevedo versão 2.0”.

A alcunha foi escolhida porque o colunista também adiantou a participação de Naiara Azevedo no Big Brother Brasil 2022, mas, à época, a cantora negou. Entretanto, ela de fato estava na lista de confinados do reality global.

Deolane não só oferece seu apoio político a Lula como também o tem como “pai”. Em julho do ano passado, durante entrevista ao podcast Pod Pah, ela chegou a compará-lo a Jesus Cristo.

– Papai… Eu amo aquele “véi” demais. Me julguem. Eu tenho uma foto dele, do dia que ele se entregou em São Bernardo do Campo. Foi o pai que eu não tive. Nunca ganhei um real do governo Lula, já adiantando (…). Parecia que eu “tava vendo Jesus quando vi ele”. Perdão, Jesus. Mas vem aquele “veinho” com a barbinha branca… Dei um abraço nele e falei: “Não se entrega não, presidente” – afirmou.

O atual chefe do Executivo, Jair Bolsonaro (PL), já ironizou o suporte de Deolane ao petista. Em março deste ano, ele publicou um vídeo de Deolane dizendo que gosta de “advogar para bandido”, em entrevista ao podcast Papagaio Falante. Na postagem, o presidente disse que ela e Lula foram “feitos um para o outro”.

Fonte: Pleno News

Foto: Ricardo Stuckert / Divulgação