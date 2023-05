Dep. Federal Júnior Ferrari é o mais novo presidente do PSD no Pará

O Deputado Federal Júnior Ferrari, anunciou na manhã desta sexta-feira (05), em suas redes sociais, que agora é o mais novo presidente do Partido Social Democrático (PSD) no Estado do Pará.

O Dep. agradeceu à todos pela oportunidade, e mencionou alguns nomes, como por exemplo, o presidente nacional Gilberto Kassab,e ao ex-presidente do PSD Lenilson Pontes do estado como forma de gratidão, pela confiança e assim continuar trabalhando com firmeza, determinação no fortalecimento do partido nos 144 municípios do estado do Pará, além de contar com a parceria do governador do Estado, Helder Barbalho, para continuar avançando no desenvolvimento do estado.

O partido tem como diretrizes iniciais posição clara na defesa das liberdades de expressão e opinião e ao direito à informação, além de serem contra qualquer tipo de censura, controle, restrição ou regulamentação da mídia.

Confira o discurso completo do Dep. Federal Júnior Ferrari:

Foto e Vídeo: Reprodução redes sociais

Jornalista: Marina Moreira