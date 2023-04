Departamento de Trânsito do Estado (Detran) reforça ações educativas em Marabá

O município de Marabá, na região sudeste do Pará, recebeu no último final de semana uma série de ações educativas promovidas pelo Departamento de Trânsito do Estado (Detran). A iniciativa integra a programação anual do Projeto Educação de Trânsito por Todo o Pará, que objetiva alertar a população sobre os principais fatores de risco no trânsito. Somente em 2022, Marabá registrou mais de 1.200 acidentes, a maioria por falta de atenção, perda do equilíbrio do veículo e alcoolemia.

Em Marabá, as ações contaram com o apoio da Polícia Militar, do Departamento Municipal de Trânsito e com o suporte dos agentes de fiscalização do Detran local. Na sexta-feira, 7, os agentes de educação do órgão estadual realizaram blitz educativa na BR-222. A rodovia costuma registrar os maiores índices de acidentes da cidade. No sábado e domingo, a equipe do Detran realizou abordagens a condutores e pedestres em áreas comerciais.

“Constatamos que as principais infrações estão relacionadas à motocicleta e que os sinistros têm como principal causa a falha humana. Portanto, reduzir os índices de lesões graves no trânsito depende principalmente da conscientização dos condutores, especialmente os motociclistas”, observa o agente de educação do Detran, Lucas Milhomem.

O não uso do capacete, o excesso de passageiros, pilotar moto com o uso de chinelo e com a viseira quebrada ou levantada, e ainda com a cinta jugular desafivelada estão entre os principais fatores de risco identificados em Marabá.

Durante as abordagens os condutores, passageiros e pedestres receberam o material educativo e orientações sobre como adotar um comportamento seguro no trânsito. O agente de portaria Adailton Melo, de 29 anos, é motociclista e mesmo já tendo sofrido um acidente admite que nem sempre usa o capacete devidamente. “Às vezes na pressa a gente não afivela ou mesmo deixa de usar, o que é uma falha grave, que só depende da gente mesmo corrigir. Receber esse alerta de um órgão de trânsito é sempre importante para deixar os motoristas mais atentos”, comentou.

O “Educação de Trânsito por Todo o Pará” continua percorrendo o sudeste paraense e ainda realizará ações em Curionópolis, Parauapebas e Canaã dos Carajás.

De acordo com a diretora geral do Detran, Renata Coelho, a programação é prioritária, pois ressalta o compromisso de tornar o trânsito cada vez mais seguro, além de ajudar a salvar vidas. “Cada vez mais levamos o projeto para os municípios do interior onde é necessário levar informações sobre educação de trânsito, pois sabemos que além da fiscalização é importante orientar a população sobre todos os riscos relacionados ao desrespeito às leis de trânsito”, destacou.

