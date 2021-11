Departamento de Trânsito do Estado finaliza Operação Finados sem mortes no trânsito

Durante os cinco dias de fiscalização, foram registrados oito atendimentos, porém, apenas com danos materiais. Este ano, 212 agentes participaram da Operação em 18 municípios.

Operação Finados, coordenada pelo Departamento de Trânsito do Estado (Detran), terminou nesta quarta-feira (3), sem acidentes fatais nas rodovias estaduais. Durante os cinco dias de fiscalização, foram registrados oito atendimentos, porém, apenas com danos materiais. Cinco pessoas foram encaminhadas para atendimento médico. Este ano, 212 agentes participaram da Operação em 18 municípios.

O foco da fiscalização foi o combate à alcoolemia, infração responsável por grande parte dos acidentes com lesões graves e até óbito no trânsito. Ao todo, 15 condutores foram conduzidos à delegacia por crime de trânsito, por testarem nível de álcool acima ou igual a 0,34 miligrama por litro de ar.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), dirigir sob o efeito do álcool ou outra substância psicoativa é crime, que pode implicar em detenção de 6 meses a 3 anos, além de multa, retenção do veículo e suspensão do direito de dirigir.

Ao todo, foram aplicados 2.589 testes do etilômetro. Destes, 39 pessoas foram autuadas por dirigirem sob influência de álcool, e 15 condutores se recusaram a realizar o teste. O Detran registrou, ainda, 1.270 infrações por outros motivos, entre eles, veículo com licenciamento em atraso.

A Central de Controle de Operações Viárias – Sentinela, que fiscaliza as rodovias por meio de videomonitoramento, auxiliou a operação, garantindo a regularização de 87 veículos. “Os resultados positivos mostram que o modelo de fiscalização em curso está dando certo e que as pessoas estão mais conscientes e adotando um comportamento mais responsável ao dirigir”, comenta o diretor técnico-operacional do Detran, Bento Gouveia.

Por Leidemar Oliveira (DETRAN)

Secretaria de comunicação

Av. Doutor Freitas, 2531. Belém – PA 66087-812