Departamento de Trânsito do Estado fiscaliza motocicletas irregulares no trânsito em Belém

O Departamento de Trânsito do Estado (Detran), em parceria com a Polícia Militar e a Secretaria de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), desenvolve a Operação Duas Rodas, desde o dia 3, deste mês.

O objetivo é fiscalizar a circulação de motocicletas irregulares no trânsito de Belém. Os agentes de segurança têm como foco motocicletas sem placas de identificação, com placas cobertas e com o silenciador do motor inoperante.

Nos dois primeiros dias de operação, 24 agentes atuaram nas áreas de monitoramento e fiscalização do 10° e 24° Batalhões de Policiamento Militar, na cidade de Belém. Durante a fiscalização foram registradas 156 infrações com 56 remoções de veículos irregulares.

O coordenador de operações e fiscalização do Detran, Ivan Feitosa, lembra que, segundos dados estatísticos do órgão, o percentual das ocorrências de acidentes no trânsito envolvendo motocicletas chega a 70% no Pará.

“Todos os meses o Detran realiza ações de fiscalização com o objetivo de levar mais segurança devido ao grande número de irregularidades flagradas no trânsito da cidade e que muitas vezes resultam no sinistro de trânsito com vítimas”, explica Feitosa.

Por Leidemar Oliveira (DETRAN)

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação