Departamento de Trânsito do Pará (Detran) reforça efetivo na BR-316 na saída de Belém

O Departamento de Trânsito do Estado (Detran) reforçou o efetivo de agentes de fiscalização na BR-316. O objetivo é garantir segurança e fluidez no trânsito para quem está deixando a capital para passar o Carnaval no interior.

Este ano a Operação Carnaval do Detran conta com 250 agentes em 17 municípios, 40 deles fazem o monitoramento na BR-316, tanto na saída como na entrada da cidade.

Na manhã desta sexta-feira, 9, o movimento foi considerado tranquilo e sem pontos de lentidão nos 18 quilômetros de jurisdição do órgão. A expectativa do Detran é que o fluxo de veículos deixando a capital comece a intensificar no início da noite.

Pelo menos 45 mil veículos passem pela rodovia neste sábado. A BR-316 passou por adaptações para garantir maior fluidez. “Nessas primeiras horas a operação se concentrou-se monitoramento da via para ver se haveria pontos de estrangulamento, mas até o momento não verificamos nenhum ponto de lentidão, o que mostra que o planejamento está tendo êxito”, explica o coordenador de operações e fiscalização do Detran, Ivan Feitosa.

De acordo com o planejamento, as duas pistas de pavimento rígido do BRT Metropolitano poderão ser utilizadas na saída e retorno e na entrada dos desvios sob a orientação dos agentes, conforme a necessidade.

Os agentes estão concentrados ao longo da BR. Em Marituba, o trânsito tende a ficar mais lento em razão das faixas de travessia de pedestres, o que requer maior atenção dos condutores.

Este ano, a fiscalização do Detran está atenta aos principais fatores de risco de sinistros, especialmente à ingestão de bebida alcoólica e direção e excesso de velocidade. Além disso, os agentes estarão atentos ao uso do cinto de segurança por todos os ocupantes do veículo, ultrapassagem perigosa e uso do celular pelo condutor.

Outra dica é quanto ao fluxo dos veículos em horários de chuva. O agente Madson Alves explica que o condutor deve evitar dirigir na chuva ou redobrar os cuidados com a pista molhada. “As chuvas reduzem a visibilidade e podem comprometer a estabilidade do veículo na via, então é importante estar com a manutenção do veículo em dia, evitar ultrapassagens em locais proibidos, reduzir a velocidade e evitar a aquaplanagem”, orienta.

