Departamento de Trânsito investe em tecnologia para melhorar a segurança viária

Com o intuito de gerar soluções integradas para melhorar a da gestão do trânsito de veículos no Pará, o Departamento de Trânsito do Estado (Detran) realizou, na manhã de quarta-feira (20), a apresentação das ferramentas tecnológicas disponíveis na sua Central de Controle de Operações Viárias, o Sentinela, para representantes de órgãos como o Conselho Estadual de Trânsito, o Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano e a Secretaria Executiva de Mobilidade Urbana de Belém, além de servidores do Detran e agentes de fiscalização de trânsito.

Para a diretora geral do Detran, Renata Coelho, “o investimento em tecnologia faz com que o trabalho do Detran seja otimizado para garantir um trânsito mais seguro para toda a população, que é a principal missão do órgão”.

Inaugurado no ano passado, o Sentinela é um sistema de videomonitoramento que tem por objetivo justamente tornar o trânsito mais seguro com o uso da tecnologia, monitorando o fluxo de veículos nos municípios onde está instalado – rodovia BR-316, do km 0 ao 18, e rodovias estaduais que cortam aproximadamente 80 municípios.

A Central é constituída por monitores de informática, por onde as imagens do trânsito são visualizadas em tempo real, e de equipamentos instalados nas rodovias que transmitem as imagens para a sede do órgão, em Belém. Com essas informações, os agentes de fiscalização que atuam na Central poderão traçar estratégias de intervenção nas vias em trechos previamente mapeados, a partir dessa visualização.

Fazem parte da Central ferramentas de análise veicular como controladores de velocidade, leitores de placas, balanças com alertas de sobrepeso e painéis de mensagens variáveis. Dessa forma, é possível ao órgão verificar remotamente o volume de tráfego nas vias e identificar veículos irregulares, seja por licenciamento em atraso ou por registro de roubo e furto, entre outros.

“As ferramentas que apresentamos hoje através do Sentinela, são importantes para que possamos, por meio delas, balizar o nosso trabalho nas áreas de engenharia, educação para o trânsito e fiscalização. Elas também nos ajudam bastante na questão da segurança viária, pois nos dizem onde há o maior número de tráfego de veículos”, explica o diretor técnico-operacional do Detran, Bento Gouveia.

Gouveia enumerou as possibilidades com o aparato tecnológico. “Com isso vamos fazer uma sinalização melhor, evitando mais acidentes, evitando mortes no trânsito, programar uma fiscalização melhor e mais assertiva, para que o Detran possa, de fato, atender a demanda e não fazê-la de forma empírica, mas de forma direcionada”.

O envio de dados coletados pelo Sentinela aos agentes de trânsito é celebrado por estes, que poderão trabalhar de forma mais eficaz na fiscalização de irregularidades, como o excesso de velocidade, por exemplo, que é um dos principais fatores de risco no trânsito. “Um dos maiores desafios dos agentes de fiscalização do Detran é descobrir as áreas que possuem maior incidência de infrações, então com esses dados que são apresentados nesse relatório automático eletrônico fica mais fácil e podemos focar as viaturas e blitzes nesses pontos”, comentou o agente de fiscalização Leonam Brelaz.

De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), um aumento de 5% na velocidade média aumenta aproximadamente 10% os acidentes com lesões, e de 20% a 30% as colisões letais. Reduzir à metade as lesões e mortes no trânsito até 2030 está entre as 12 metas globais da Organização das Nações Unidas (ONU) para a segurança no trânsito. É também um dos focos do projeto do Detran Strengthening Road Traffic Enforcement in Brazil (Fortalecimento da Fiscalização do Trânsito Rodoviário no Brasil), aprovado pelo Fundo das Nações Unidas para a Segurança Viária e supervisionado pela Cepal.

Esse trabalho direcionado da fiscalização, seja para coibir o excesso de velocidade ou outras irregularidades, já traz resultados. “Para os usuários, isso traz, com certeza, mais segurança na via, porque com uma via monitorada nós conseguimos reduzir o índice de acidente. Em Paragominas, por exemplo, nos trechos onde estão instalados nossos equipamentos eletrônicos, nós zeramos acidentes de novembro pra cá”, comentou o técnico de trânsito do Sentinela, Manoel Costa.

Por Eduardo Vilaça (DETRAN)

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação