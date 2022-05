Departamento de Trânsito promove Campanha pela Paz no Trânsito

O Departamento de Trânsito do Estado (Detran) realizou, na manhã deste domingo (15), em Belém, a Caminhada pela Paz no Trânsito. A ação integra a programação do Movimento Maio Amarelo, mês dedicado à prevenção de acidente de trânsito. A caminhada saiu da praça Barão do Rio Branco até o Teatro da Paz, e aconteceu com a parceria de secretarias estaduais e órgãos de trânsito federal e municipais.

O objetivo da ação foi chamar a atenção da população para a responsabilidade coletiva na garantia de um trânsito mais humano e seguro. Este ano, o Maio Amarelo tem como tema “Juntos salvamos vidas”, uma forma de chamar a atenção para o comportamento de todos no trânsito.

Ser cordial, respeitar a sinalização e observar os fatores de risco são alguns dos princípios para evitar acidentes graves. “O Maio Amarelo é um momento de parar e fazer as pessoas refletirem sobre a sua vida e das pessoas. Um trânsito seguro só é possível com políticas públicas e com a conscientização da sociedade”, destacou a diretora geral do Detran, Renata Coelho.

Os acidentes de trânsito têm reduzido em todo o estado, mas os índices continuam altos, o que coloca todos órgãos de trânsito em alerta. Representante do Observatório da Segurança Viária no Pará, o diretor do Departamento Municipal de Trânsito (Demutran) de Curuçá, Manoel Pinheiro lembrou que os sinistros quase sempre são ocasionados por detalhes, como o fone de ouvido, não uso da cadeirinha, excesso de velocidade, o não uso do capacete, dentre tantos outros que acabam perdendo a vida por falta de conscientização.

“Hoje é o Dia D do Maio Amarelo em todo o Pará, com ações sendo realizadas também no interior para alertar a população que tenha cuidado ao sair de casa, pois um detalhe que seja pode tirar a vida”, atentou o diretor Manoel Pinheiro.

A programação do Maio Amarelo do Detran prossegue até o final do mês com abordagens educativas, palestras e rodas de conversas.

Por Leidemar Oliveira (DETRAN)

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação