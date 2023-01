Departamento de Trânsito realizará o primeiro leilão do ano são mais de 600 veículos

No próximo dia 30 e 31 de janeiro, o Departamento de Trânsito do Estado (Detran) irá realizar o primeiro leilão deste ano. O leilão será na modalidade virtual e ao todo serão 613 veículos disponibilizados para lances. Além de Belém, participam dos lances os municípios de Itaituba, Marabá, Parauapebas e Santarém.

O leilão é de carros e motocicletas que foram apreendidos, retidos, recolhidos e removidos durante diversas ações dos agentes de fiscalização de trânsito e se encontram no local há mais de 60 dias. São divididos em lotes de sucatas e sucatas aproveitáveis com motor inservível (motor suprido/motor divergente), destinados ao comércio de peças. Já no lote de conservados existe4 a possibilidade de voltarem à circulação.

Os interessados em participar, terão que efetuar lances on-line, a partir do preço mínimo de avaliação apresentado nos anexos publicados junto com o edital. Tanto o edital como os anexos e a relação de veículos podem ser acessados presencialmente na área de atendimento do órgão ou pelo site www.detran.pa.gov.br.

Para obter o acesso eletrônico ao leilão é necessário acessar o site www.vipleiloes.com.br e cadastrar um login. Todos os veículos estarão disponíveis para visitação dos participantes no período de 22 a 28 deste mês, nos municípios onde ocorrerá o leilão.Serviço:

Leilão de Veículos – Visitação

23,24,25, 26 e 27 de janeiro, das 9h às 17h.

Belém (Local: Rodovia Alça Viária, Km 01, Nº. 888, Marituba)

Santarém (Local: Rua Santana, Nº 474, entre as Ruas Maracangalha e 24 de outubro, bairro Salé)

Itaituba (Local: Rodovia Transamazônica km 04 – Ao lado do Parque de exposição – Hélio da Mota Gueiros)

Marabá (Local: Rodovia BR 222 Km 03 – S/N, Bairro: São Félix)

Parauapebas (Rodovia Rodovia Saruk Salmen, km 04, Bairro: Zona Rural).

