Depois de consultório dentário, laboratório, loja automotiva e bar, farmácia é flagrada furtando energia elétrica

Uma drogaria localizada na esquina das ruas Gonçalves Dias com a Uruará, no bairro Prainha, em Santarém, no oeste do Pará, foi flagrada por uma equipe da empresa concessionária de energia elétrica com ‘gato’ no medidor. O flagrante ocorreu na manhã da última quarta-feira (6).

Segundo os funcionários da empresa, o equipamento que desviava a energia estava instalado no medidor, que registrava o baixo consumo de energia do estabelecimento. A Polícia Civil foi acionada, uma vez que o furto de energia é considerado crime, previsto no artigo 155 do Código Penal Brasileiro.

A gerente do estabelecimento, ‘Drogão’ Drogarias, Ednalva Tavares, foi conduzida pela polícia até a 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil, onde o caso foi registrado.

É o segundo caso de furto de energia em estabelecimento comercial registrado em menos de dez dias este ano de 2022 em Santarém. No último dia 28, um bar, que também funciona como barbearia, no cruzamento da avenida Marechal Rondon com a Sete de Setembro, no bairro Aparecida, foi flagrado com um ‘gato’. O dono foi preso em flagrante e liberado após pagar fiança de cinco salários mínimos.

O furto de energia por estabelecimentos comerciais em Santarém tem sido cada vez mais recorrente.

Em novembro do ano passado, uma clínica que realiza exames médicos foi flagrada praticando fraude em energia. A empresa Santa Clara Diagnósticos Médicos Laboratoriais, fica na avenida Verbena, no bairro Jardim Santarém.

No ano de 2019, durante uma operação de combate ao furto de energia, a polícia encontrou um gato na clínica odontológica do Dr. Sidney Tirapelle localizada no bairro Santa Clara. A loja automotiva Abel Acessórios também foi alvo da ação.

