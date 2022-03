Depois de princípio de incêndio, shopping funcionou normalmente

O princípio de incêndio registrado na manhã de ontem, sexta-feira, 18, no interior do Boulevard Shopping-Center, no bairro do Reduto, área nobre de Belém, controlado rapidamente pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado, partiu de um problema em um dos restaurantes da Praça de Alimentação, no terceiro andar do espaço. Os bombeiros, auxiliados por agentes da Superintendência de Mobilidade Urbana de Belém – Semob, isolaram a área, na Avenida Visconde de Souza Franco, entre as ruas O’ de Almeida e Boaventura da Silva, até que a situação fosse completamente resolvida e realizada a perícia para detectar as causas do incidente.

Realizados todos os procedimentos, o espaço comercial foi reaberto ao público e o shopping-center funcionou normalmente no dia de ontem.

O restaurante afetado, lógico, não teve funcionamento. Na hora em que ocorreu o começo do incêndio, funcionários evacuaram o prédio por medida de segurança. Quem passava na frente ou no entorno parava para ver o que estava acontecendo e muitos fizeram vídeos que viralizaram pelas redes sociais na manhã de ontem. O princípio de incêndio começou por volta das 7h40 e, às 8h10, os bombeiros já se achavam no local para contornar a situação.

Imagem: Reprodução/Redes Sociais