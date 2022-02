Depois de voltar do paredão, Arthur recebe declaração de amor no BBB22

“Não tenha medo. Acredite que você é especial, eu te amo”, diz mensagem enviada ao marido de Maíra Cardi no Queridômetro desta quarta (9/2)

Após ser indicado ao paredão por Jade Picon, receber várias críticas durante o último jogo da discórdia e, para surpresa dos adversários, escapar ileso do paredão, Arthur Aguiar foi surpreendido nesta quarta-feira (9/2). Ele recebeu um lindo “eu te amo” no queridômetro do Big Brother Brasil 22.

“Não tenha medo. Acredite que você é especial, eu te amo”, escreveu um dos brothers ou uma das sisters do BBB22 ao ator e cantor. Ainda não se sabe quem enviou este torpedo ao pai de Sophia, mas a web suspeita que o autor da mensagem tenha sido Tiago Abravanel

Nas redes sociais, Arthur continua vendo os números aumentarem. Com mais de 8 milhões de seguidores só no Instagram, o ator tem surpreendido o público durante o BBB22Reprodução/ Instagram

Arthur Aguiar recebe declaração de amor no BBB22Reprodução

LeoDias / Metrópoles