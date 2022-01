Depois do Instagram, TikTok também testa assinaturas para criadores de conteúdo

Depois que o Instagram começou os testes de assinaturas pagas para os criadores de conteúdo, o TikTok quis seguir o exemplo. Agora, a plataforma está explorando um novo recurso que irá permitir que os influenciadores recebam dinheiro pelo conteúdo que compartilham no aplicativo, de acordo com o The Information.

As assinaturas do TikTok serão testadas de forma limitada, então pode ser que você não veja os seus influenciadores favoritos usando o recurso tão cedo. Até agora, a plataforma não forneceu nenhum detalhe de como isso realmente funcionaria.

“Estamos sempre pensando em novas maneiras de agregar valor à nossa comunidade e enriquecer a experiência do TikTok”, informou um porta-voz do TikTok. Sendo assim, a rede social permite que os internautas enviem dicas para os criadores que estão inscritos no programa Creator Next. Além disso, os usuários também podem comprar e enviar presentes virtuais para eles.

Por conta de suas outras opções de monetização e com o avanço das plataformas rivais nesse sentido, era esperado que o TikTok assumisse essa postura. No ano passado, a empresa anunciou um fundo de US$ 200 milhões para apoiar os criadores.

A Meta é outro exemplo de quem está querendo ganhar o mercado de criação de conteúdo. A empresa disse no ano passado seria investido US$ 1 bilhão em criadores até o final de 2022, para manter eles no Facebook e Instagram, ou seja, longe dos concorrentes.

O CEO da marca, Mark Zuckerberg comentou que a empresa não terá ganhou da receita até pelo menos 2023. Portanto, as assinaturas do Instagram estão disponíveis somente para um número pequeno de pessoas, porém, há planos para ampliar o acesso para outros criadores nos próximos meses.

