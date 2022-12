Deprimido, Bolsonaro chora em evento das Forças Armadas e não discursa

Nesta segunda-feira (05), o atual presidente do Brasil, Jair Bolsonaro (PL), chorou durante a sua participação em uma cerimônia das Forças Armadas , em Brasília .

Deprimido, doente e derrotado. Bolsonaro chora o que não chorou quando morriam 4000 pessoas por dia pela COVID. pic.twitter.com/Gn9n2jlIGj — Bancada Ativista (@bancadaativista) December 5, 2022

Em imagens exibidas pela TV Brasil, o presidente aparece emocionado e secando as lágrimas enquanto cumprimenta os oficiais promovidos no evento.

O mandatário já participou de três cerimônias do Exército desde o dia 26 de novembro, foram elas: formatura da Aman (Academia Militar das Agulhas Negras) em Resende (RJ), e duas promoções de oficiais em Brasília.

O chefe do Executivo apareceu no evento ao lado da esposa, Michelle Bolsonaro – essa é a primeira aparição da primeira-dama ao lado do mandatário desde a sua derrota para Lula, em 30 de outubro.

Apesar de estar presente no evento, Bolsonaro não discursou. A última vez em que o presidente falou diante da imprensa foi em 1º de novembro, no Palácio do Alvorada. Na ocasião, o mandatário não reconheceu o resultado da eleição presidencial e autorizou através do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, o início da transição de governo.

Fonte: IG/Foto: Marcos Corrêa/PR