Deputada acusa Jean Wyllys de preconceito: “Capacitismo”

A deputada federal Amália Barros (PL-MT), que é monocular, acusou o ex-deputado federal Jean Wyllys (PT) de cometer capacitismo ao rir e compartilhar uma publicação difamatória.

Na imagem, a ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, está usando um colar com o olho de vidro de Amália. A montagem foi feita diante da polêmica gerada pelo pedido da esposa de Jair Bolsonaro para que a parlamentar tirasse a prótese ocular durante evento do PL.

– Ele, ao compartilhar essa publicação de deboche, ataca milhares de pessoas que fazem uso de próteses e são alvo de ataques e preconceito, sofrem na pele com o comportamento pernicioso de pessoas como ele. Ao tratar com deboche este caso, Jean Wyllys se torna mais um capacitista, que desconhece, por exemplo, a lei que classifica a visão monocular como deficiência, o que só foi possível graças a Michelle e ao nosso eterno presidente, Jair Bolsonaro – criticou.

Amália Barros perdeu a visão do olho esquerdo aos 20 anos. Ela passou por 12 cirurgias, até que, em 2016, precisou retirar o globo ocular e colocar a prótese.

Com ajuda do casal Bolsonaro, ela conseguiu fazer com que a lei que classifica a visão monocular como deficiência fosse aprovada. Hoje, ela defende a causa das pessoas com deficiências na Câmara dos Deputados.

– Este tipo de ataque, vindo de pessoas como ele, não me espanta. Ele passou anos na Câmara dos Deputados e nunca se preocupou com essa e com tantas outras questões relacionadas às pessoas com deficiência. Então, senhor Jean Wyllys, exijo respeito aos milhares de brasileiros que sofrem diariamente por ataques de pessoas como você. A mim, você e sua baixeza, não atingem!