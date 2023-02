Deputada Lívia Duarte apresenta 3 projetos de lei em favor de mães e do movimento negro

A deputada estadual Lívia Duarte (PSOL) protocolou dois projetos em favor das mães, nesta terça-feira, 7, na Assembleia Legislativa do Pará (Alepa). O primeiro projeto, institui a aposentadoria por cuidados maternos em âmbito do regime de Previdência Estadual, e o segundo, autoriza o funcionamento em horário noturno das creches, pré-escolas e outras instituições de educação infantil conveniadas ao sistema estadual de ensino do estado. Ainda, Lívia protocolou o PL que inclui no calendário oficial do Pará o Dia da Resistência e Liberdade Negras a ser comemorado no dia 14 de maio de cada ano.

“O projeto de creche noturna nasce do anseio popular, de quase uma centena de reuniões que nós fizemos com trabalhadoras, sobretudo autônomas e mães solo, que vislumbram estudar durante à noite, mas não têm com quem deixar os filhos em segurança”, explica a deputada. O uso da expressão “creche” não tem aplicação literal, não sendo necessário criar um projeto pedagógico noturno, mas, sim, que sejam criados espaços de assistência a mães e pais que trabalham ou estudam à noite, e seus filhos. A proposição é uma adaptação à proposta indicativa apresentada por Lívia que foi acatada pelo prefeito de Belém Edmilson Rodrigues.

Já o outro PL, além de criar a aposentadoria à mulher maior de 60 anos que tenha filhos e não possua tempo de contribuição necessário para acessar o benefício, também passa a contar com o período de licença maternidade como tempo de contribuição para fins de aposentadoria.

“São as mulheres que dormem preocupadas com o que os filhos vão comer no dia seguinte, com a conta luz que vão pagar amanhã. Por isso é tão importante que a gente discuta o trabalho materno-infantil e como essas coisas se somam, como o trabalho, que a gente chama fora de casa, se soma com o trabalho que a gente faz em casa”, justificou a parlamentar na tribuna.

Dia da Resistência

Reconhecida como a primeira deputada estadual preta do Pará e que tem como bandeiras de luta o combate ao racismo e a promoção dos direitos da população negra, Lívia Duarte protocolou o PL que visa instituir o Dia de Resistência e Liberdade Negras no Estado do Pará no calendário estadual.

Nessa data serão realizados seminários e palestras em escolas teatros, praças e outros espaços sobre a resistência do povo e do movimento negro no Estado do Pará e a importância do enfrentamento do racismo estrutural na sociedade paraense.

O 14 de maio é simbólico para o movimento negro por ser um dia após a assinatura da Lei Áurea, que oficialmente aboliu a escravidão. O dia seguinte ao 13 de maio é popularmente conhecido como “o dia que não acabou”, devido a luta contínua e incansável do povo negro por dignidade e igualdade.

