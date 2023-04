Deputada Lívia Duarte defende em Washington candidatura de Belém à sede da COP 30

Convidada para os ‘Encontros de Primavera 2023’, evento do Fundo Monetário Internacional – FMI e do Grupo do Banco Mundial, em Washington, Estados Unidos, a deputada estadual Lívia Duarte (PSOL/PA) defendeu a necessidade de inclusão dos países sul-americanos nos fóruns de discussão do evento que debate perspectivas econômicas mundiais, incluindo que Belém seja escolhida como sede da COP 30, a convenção mundial do clima, em 2025. Lívia, que também participou do evento promovido pela Observer Research Foundation America (ORF America), segue para novas agendas em Nova York.

‘Encontros de Primavera 2023’ reuniu banqueiros, ministros de finanças de diferentes países, executivos do setor privado, organizações da sociedade civil e acadêmicos. “Todos os anos, essas intuições discutem sua política para o mundo. Este ano, o tema mais debatido por aqui é a dívida dos países do sul global. Como esse assunto pode ser discutido em Washington apenas? Mesmo com representantes, é um absurdo. Amazônia, por exemplo, pode e precisa ser discutida na Amazônia! Por isso a importância da COP 30 ser realizada no Brasil”, defendeu a parlamentar.

Após dois dias em Washington, Lívia segue para Nova York, onde vai visitar a sede da ONU, reunir com o Partido Socialistas Democratas da América e reunir com o comitê ‘Defenda a Democracia no Brasil’ (DDB-NY), que foi organizado em 2016 organizado por artistas, acadêmicos, ativistas de direitos humanos e ambientais, movimentos sociais e partidos políticos.

