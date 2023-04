Deputada paraense participa de debates climáticos e econômicos em Washington

A deputada estadual Lívia Duarte (PSOL), do Pará, chegou a Washington, nos Estados Unidos, nesta segunda-feira, 10, onde participa como convidada do “Encontros de Primavera 2023” e eventos complementares relacionados ao Fundo Monetário Internacional – FMI e ao Grupo do Banco Mundial. O evento, que começou hoje, segue até o domingo, 16. Ainda em Washington, Lívia Duarte é convidada do painel de discussão sobre “Digitalização, clima e dívida: a agenda para bancos multilaterais de desenvolvimento”, evento promovido amanhã, pela Observer Research Foundation America (ORF America), instituto independente de políticas públicas.

“É muito importante que o povo amazônida tenha voz ativa e seja protagonista na discussão sobre a crise climática, especialmente em espaços de poder global. É preciso ouvir a Amazônia por aqueles e aquelas que estão cotidianamente na luta. Vir aos Estados Unidos trazer essa vivência de quem mora, vive, trabalha e constrói uma vida na Amazônia é romper com uma ordem que nos foi imposta, pois fomos historicamente excluídos das discussões internacionais”, destaca a deputada.

“O clima é uma discussão transversal, que passa pelo racismo, pela vida das crianças e das mães e passa também por garantia de direitos”, acrescenta. Além disso, Lívia reforça a importância da representação paraense por conta da candidatura de Belém à sede da COP 30, a Convenção das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, em 2025.

No Encontros de Primavera, o FMI e o Grupo do Banco Mundial reúnem banqueiros centrais, ministros de finanças e desenvolvimento, executivos do setor privado, representantes de organizações da sociedade civil e acadêmicos para discutir questões de preocupação global, incluindo as perspectivas econômicas mundiais, a erradicação da pobreza, o desenvolvimento econômico e a eficácia da ajuda. No evento são apresentados seminários, briefings regionais, conferências de imprensa e outros eventos voltados à economia global, desenvolvimento internacional e sistema financeiro mundial.

A ORF América é um instituto independente com sede em Washington, afiliado do Observer Research Foundation (ORF), oprincipal “think tank” de políticas públicas da Índia voltado para as áreas de relações internacionais e segurança, desenvolvimento econômico,energia e clima e política tecnológica. O evento reúne funcionários do governo, líderes acadêmicos e de pensamento de países desenvolvidos e em desenvolvimento e membros da mídia baseada nos Estados Unidos.

“Dada a necessidade urgente de reforma do financiamento do desenvolvimento, especialmente dos bancos multilaterais de desenvolvimento, seu trabalhode apoio ao desenvolvimento sustentável das comunidades locais, ao mesmo tempo em que protege os ativos climáticos globais em seu estado, seriade grande interesse para nosso público”, justifica o convite enviado para Lívia Duarte pelo executivo da ORF América, Dhruva Jaishankar.

Imagem: AID/Alepa