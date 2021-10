Deputado Caveira aponta arma para pessoas que o vaiaram em Concórdia do Pará

Um vídeo que circula pelas redes sociais envolvendo o deputado Delegado Caveira, da ala bolsonarista, está gerando revolta entre a população paraense. Nas imagens, o parlamentar é vaiado pela população de Concórdia do Pará, no nordeste do Estado e, em resposta ao ato, faz “arminha” com as mãos e saca uma arma de fogo da cintura, engatilha, faz pose e guarda o equipamento letal novamente na cintura, continuando os tiros imaginários. O deputado usa a camiseta do personagem de quadrinhos Justiceiro, anti-herói que mata bandido e se orgulha de não cumprir a lei. Assista ao vídeo.



O fato se registrou em frente à Câmara Municipal de Concórdia do Pará, no nordeste do estado, onde havia aproximadamente 300 pessoas, que vaiavam e carregavam faixas e cartazes com os dizeres de insultos ao Deputado Caveira.

Concórdia do Pará tem uma população de 34.236 pessoas, segundo estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e a insatisfação dos cidadãos locais acontece por causa de promessas feitas e não cumpridas em investimentos para o município localizado na região de Tomé-Açu.



Eleito para o cargo de deputado estadual do Pará, o delegado da Polícia Civil que achou por bem adotar o nome “Caveira”, nas urnas obteve 16.325 votos. Antes, era vereador pelo município de São Félix do Xingu (PA), um dos que mais desmata a floresta amazônica no Brasil.

Caveira foi eleito com o slogan “Zero Corrupção”. Ele é aliado fiel do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

A reportagem de A PROVÍNCIA DO PARÁ procurou o parlamentar, porém, até o fechamento desta matéria, ele não se pronunciou.

Imagens: Reprodução: Brasil de Fato