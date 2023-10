Deputado Chicão é condecorado com a medalha Mérito Santos Dumont

O presidente da Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) foi condecorado, nesta terça-feira, 31, com a medalha Mérito Santos Dumont. A honraria brasileira foi criada para homenagear civis e militares, brasileiros ou estrangeiros, por destacados serviços prestados à Força Aérea Brasileira (FAB) ou em reconhecimento de suas qualidades e valor em relação à aeronáutica. A entrega foi feita pelo Major-Brigadeiro do Ar Raimundo Nogueira Lopes Neto, na antessala da Presidência.

Na ocasião, além da medalha, Chicão recebeu a moeda Santos Dumont, como forma de reconhecer a amizade já consolidada entre a Força Aérea Brasileira e a Alepa. O presidente da Casa de Leis destacou que a homenagem se estende aos colegas deputados – a entrega contou com a presenta dos parlamentares Dr. Wanderlan Quaresma (MDB), Carlos Vinícios (MDB) e Antonio Tonheiro (PP).

“Agradeço em nome de todos os meus colegas deputados, em nome de toda a Casa, e queria deixar registrado aqui que esse relacionamento é construído desde que ganhamos a eleição. Ainda no primeiro mandato, fizemos uma visita oficial ao Comando da Aeronáutica e o brigadeiro Medeiros, muito gentil, sempre nos ajudou. Em seguida, chegou o brigadeiro Nogueira, que tem nos ajudado muito no projeto de construção da nova sede da Alepa. Foram eles que falaram com pessoas estratégicas em Brasília, então fica também o meu agradecimento e o convite para que venham conhecer essa Casa com calma, em janeiro”, pontuou o presidente Chicão.

O brigadeiro Nogueira afirmou que foram vários eventos ao longo do ano e que, além de homenagear Santos Dumont, é importante reconhecer o trabalho de Júlio César Ribeiro de Souza, um importante nome da aviação, a quem ele chamou de “Santos Dumont paraense”.

“Júlio César patenteou a dirigibilidade de balões em mais de 20 países. Na época, o balão subia e ficava ao sabor dos ventos, ele conseguiu fazer uma forma que ele chamou de fusiforme dissimétrico – fusiforme porque tem a forma de um fuso e dissimétrico em razão de ter a proa (frente) maior que a popa (traseira). Quando ele conseguiu isso, Santos Dumont ainda tinha sete anos, então esse paraense foi professor de Santos Dumont, precursor da aviação em geral. Acho que o Brasil precisa conhecer mais o Júlio César, que inclusive é o nome do Aeroporto de Belém”, declarou o brigadeiro Nogueira, que recebeu das mãos de Chicão um exemplar da edição comemorativa dos 30 anos da Constituição do Pará e um livro do Círio de Nazaré, também como lembrança do Estado.

A condecoração Mérito Santos Dumont integrou uma programação alusiva aos 150 anos de nascimento de Alberto Santos Dumont, realizada no mês de junho, em Belém. Várias ações foram realizadas, entre elas: cerimônia militar; eventos culturais; exposições temáticas; e outras iniciativas que buscavam valorizar o legado do que era conhecido como o Pai da Aviação.

PATRONO DA AERONÁUTICA

No dia 20 de julho de 2023, comemora-se o aniversário de 150 anos de nascimento do Patrono da Aeronáutica Brasileira, Alberto Santos Dumont. Reconhecido como o “Pai da Aviação”, Santos Dumont é uma figura ímpar na história da humanidade e um dos maiores símbolos da engenhosidade, ousadia e perseverança brasileira.

Sua vida e obra foram marcadas por uma incessante busca pela realização de um sonho que parecia impossível: voar. Em comemoração à data e com o objetivo de ampliar no público de diferentes idades e segmentos sociais, o reconhecimento e a gratidão pelo trabalho desenvolvido pelo Patrono da Aeronáutica, a Força Aérea Brasileira (FAB) inseriu em seu calendário de eventos de 2023 a campanha “O Mês de Dumont”.

A programação realizada pelo Primeiro Comando Aéreo regional (I COMAR) foi realizada com o objetivo de ressaltar o valor e a representatividade de Santos Dumont, além de disseminar a cultura aeronáutica, difundir conhecimentos sobre a história da aviação e prestar homenagem ao brasileiro. O aviador deixou um legado de coragem, determinação e inovação para as gerações presentes e futuras.

Imagem: AID/Alepa